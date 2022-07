Jorge Rial estalló de furia al aire en su programa: "Le quiero ir a pegar un tiro"

Embed

Rial no había dado el nombre del jugador, pero en el videograph lanzaron: "¿De Paul podría quedarse sin mundial?". Enseguida el conductora se percató del error y exclamó: "Y me cagaste boludo, me ponés De Paul y me cagaste todo".

El periodista no ocultó su enfado con el responsable detrás del videograph."¿Quién es el hijo de puta que maneja esto?, le quiero ir a pegar un tiro ya", exclamó el animador. "Claro, vos creías que yo estaba hablando de Alberto Fernández y no, era De Paul, pero ya está, duró un minuto el chiste", sentenció.

Llamativo mensaje de Jorge Rial a Luis Ventura por el día del amigo

La carta abierta de Luis Ventura para PrimiciasYa y A24 publicada hace unos días titulada América TV, otra vez apuñalada por la espalda generó una tremenda repercusión en los medios y también en Jorge Rial, quien le respondió fuerte a su colega.

Lo cierto es que luego del cruce de declaraciones en televisión, en el día del amigo (20 de julio) Jorge Rial sorprendió con un mensaje dedicado a Luis Ventura.

Fue a través de sus historias de Instagram donde el conductor de C5N mencionó a su colega con una imagen del último encuentro que mantuvieron.

"Aguantamos hasta donde pudimos...", escribió de manera sorpresiva Jorge Rial con una foto con Ventura. Y añadió: "Feliz Día del Amigo, tendría que haber sido hace un mes atrás...".

¿Habrá respuesta de Luis ante este posteo en esta fecha tan particular sobre la amistad?