La sorpresiva revelación de Álvaro Navia sobre la hiriente interna con Denise Dumas

Y sobre la situación puntual del madrinazgo de su hija, recordó que Joaquina ya tenía 4 o 5 años y sintieron la necesidad de no postergar más el bautismo dado que no sabían cuánto se extendería la pandemia. Fue allí que se refirió a las declaraciones de Dumas, al asegurar: "El dolor de Denise obvio que lo entendemos. Cómo no lo vamos a entender si ella era parte de la familia. Pero también ella tiene que entender a la otra parte".

Y sorpresivamente confió sincero: "Imaginate que si estábamos en Argentina, la madrina era Denise", así como argumentó que "estando dos años en Uruguay, ya casi no teníamos contacto porque Denise tampoco iba a poder viajar", en caso de que hubieran querido que fuera ella la madrina de la nena.

"No es que la deselegimos", remarcó Álvaro y volvió a explicar que estaban viviendo en otro país y querían bautizar a su hija en Uruguay, por lo que preguntó irónico "¿por zoom querés que sea madrina?".

En tanto, desde Intrusos quisieron saber si es cierto que a Denise le avisaron de un día para el otro. Y una vez más Navia aseguró que "no fue así, porque la llamamos muchas veces", al tiempo que recordó: "Cuando nosotros le explicamos, le dolió pero lo entendió y después un día se cortó", y deslizó picante: "Yo a Denise la adoro, pero Denise no te atiende el teléfono".

Por último, y como para que quede claro el asunto, el marido de Vanina Escudero resumió sobre la situación con Denise Dumas: "No pasó nada. Fue que nosotros estábamos en Uruguay, ella acá. La llamamos, (le dijimos) tenemos que bautizarla. La decisión nuestra fue que no podíamos viajar a bautizarla acá, conseguimos un cura allá, y dijimos la tenemos que bautizar y los padrinos fueron los abuelos", y aclaró poniéndole humor a la situación: "No la íbamos a bautizar a los 15 años".

Horas antes, había sido Vanina Escudero quien se había referido a este asunto netamente familiar a través de sus historias virtuales de Instagram.

"Sinceramente me incomoda un poco hablar de Denise, primero porque la quise muchísimo, para mí fue una persona importante y nunca hablaría mal de ella. Y por otro lado porque para aclarar siento que tengo que exponer a mi hija, algo que no hago nunca", comenzó expresando la bailarina desde sus Instagram Stories.

Al tiempo que explicó: "Cuando nació Joaquina elegimos que Denise fuese su madrina. Pero el mundo cambió para todos con la pandemia y además nos fuimos a vivir a otro país", y sumó: "Como para cualquier niño, la pandemia no le fue fácil y nosotros cumplimos con la cuarentena a rajatabla: no vimos a nadie, solo disfrutábamos de nosotros. Después nos fuimos a vivir a Uruguay y particularmente a Joaquina le costó mucho adaptarse. Ella quería bautizarse, ya con 5 años aprox. Y ya era momento".

"En ese contexto yo sentí que no podía regalarle más ausencias. Hacía años que no la veíamos a Denise, por lo menos 2 años y Joaquina no tenía ningún tipo de contacto. Ella necesitaba amor y una madrina que pudiera estar con ella", continuó argumentando. Y aseguró: "Yo hablé con Denise antes de proponérselo a mamá (no fue un día antes, fue un tiempo antes de que suceda)".

"La verdad es que nunca imaginé que no entendería. Obviamente no era algo fácil pero pensé que a la larga podría comprender que esta decisión no tenía que ver con ella. Mi foco estaba puesto en Joaquina y en lo que ella necesitaba", remarcó entonces de manera contundente.

En tanto, Vanina hizo saber que la amistad se enfrió no por decisión de ella precisamente. "Lamento en el alma todo lo que pasó después. Todas las veces que viajaba a Bs As le escribía para vernos y poder hablar, jamás quiso", disparó dolida.

Y por último, concluyó tajante: "A mí me rompió el corazón, lloré muchísimo porque la quería un montón. Pero si su distancia es lo que me toca por haber priorizado a mi hija, la acepto. Siempre voy a priorizar a mis hijos y lo que ellos necesiten. Me duele, pero lo acepto".