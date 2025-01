Fiorella Giménez destrozó a Cachete Sierra al contar por qué ya no están juntos

Fiorella dio pistas de por qué se distanciaron. "Nos cuesta tanto la separación porque realmente nos queremos un montón, yo no dudo de eso, ni tampoco jamás me vas a escuchar salir a matarlo a Agustín pero obvio que me duelen un montón de cosas", agregó.

"Agus es como muy él a veces y yo no tengo ganas de girar a su alrededor todo el tiempo, tengo ganas de que él también esté para mí, me acompañe", remarcó.

La bialarian mencionó que el actor no estuvo cunado ella más lo necesitó. "Él se fue a un viaje a Nueva Zelanda y yo me quedé acá, encarando una mudanza y metiéndole a un montón de temas personales míos. Siento que desapareció", sentenció.

Embed

En Puro Show (El Trece) revelaron este lunes que Agustín 'Cachete' Sierra se reconcilió con una expareja. “Se reconciliaron hace unos meses”, aseguró Carolina Molinari.

"Se reconciliaron Fiorella Giménez y Cachete Sierra", contó la panelista. “Se habían conocido en La Academia del Bailando, donde ella era la partenaire, y después de un año y medio, en 2023, se habían separado”, detalló Molinari.

“Ella dijo que él era medio celoso, pero ahora están juntos de nuevo”, agregó la modelo.

Luego, en el programa, mostraron una foto de la pareja que se los ve de atrás caminando de la mano. "Esta foto es de diciembre", informó la comunicadora.

Por otro lado, Molinari acotó: "A él se lo había vinculado durante un tiempo con la amiga de Tini (Stoessel) que está en el stream (La casa streaming) con él".