La tajante decisión de Luciana Salazar por el escándalo 2.0 con Matilda

matilda teñida acusación.png Algunos de los mensajes desde las redes sociales donde acusaron a Luciana Salazar de teñirle el pelo a Matilda, su hija de 4 años.

Así las cosas, primero Luciana Salazar atinó a responder desde sus redes que 'la gente que no es feliz rompe muchos las pelotas'. Pero como la polémica siguió agigantándose, Luli tomó el toro por las astas y decidió llevar el tema a la Justicia. Es por eso que, a través de sus historias de Instagram, la rubia informó "No voy a permitir que me ataquen y mucho menos a mi hija. Las redes sociales tiene que ser un espacio de libre expresión respetando al otro y no una cloaca de odio. No se puede permitir que se agravie a las personas y mucho menos a menores de edad, con el enorme daño que eso genera".

Luciana Salazar historias.jpg Luciana Salazar anunció a través de sus redes sociales que va a la Justicia contra las plataformas de Twitter y Google, para frenar los agravios contra ella y su hija.

Y luego agregó, adjuntando en las siguientes historias virtuales las demandas judiciales: "Por eso, mañana (por hoy), con el asesoramiento del Dr. Castro Bianchi, voy a estar presentando dos demandas contra Twitter y Google para que se elimine de esas plataformas todos aquellos agravios que recibimos con mi hija estos últimos días. Que las redes sean un espacio de diversión y expresión, no permitamos que sigan siendo una usina de odio y cyberbullyng, muchos menos a menores de edad".

Martín Redrado le hizo un insólito regalo a Matilda por su cumpleaños de 4

Redrado llegó a un acuerdo con Luciana Salazar, hicieron las paces y le dio un insólito regalo a la pequeña por su cumpleaños de 4.

Los años de amor se volvieron proporcionales a los años de peleas entre Martín Redrado y Luciana Salazar. Los escándalos públicos sacudieron a la pareja en varias oportunidades, pero a fines de 2021 firmaron un acuerdo. El ex presidente del Banco Central hizo un pedido de disculpas públicas a la rubia por sus ofensas y otras injurias.

Luego de eso, en Intrusos revelaron que el economista se acercó a Matilda, la hija de la vedette, y le hizo una jugosa regalito. “Eso es porque él quiere vincularse con Matilda. De hecho, el día del cumpleaños de la nena, que fue la semana pasada, él le mandó una abultada suma de dinero en dólares de regalo. A la nena le regaló dinero”, indicaron en el programa de América.

redrado-matilda.jpg Matilda, la hija de Luciana Salazar, y Martín Redrado siempre mantuvieron un excelente vínculo.

Luego, revelaron que Luciana Salazar le abrió una cuenta bancaria a la niña en la que le va guardando el dinero que genera por campañas o le regalan.