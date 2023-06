Filtran los dramáticos chats entre Silvina Luna y Aníbal Lotocki

Este miércoles 28 de junio, Lotocki, a quien Silvina lo acusó de mala praxis, se defendió de las acusaciones en una entrevista que brindó en Telenoche.

“Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola. Donde me rellenaste tenía un hematoma, me duele que casi no puedo sentarme", consultó Silvina Luna a Lotocki.

"No sé si fue el avión o el calor de acá, pero empeoró y me duele mucho. ¿Hay posibilidad de que se infecte algo? ¿Qué puedo hacer? Espero tu respuesta”.

“Lo que sentís es parte de la cicatrización. Necesitás masajes o drenajes en la zona. Tenés que empezar a hacer gimnasia”, fue una de las respuestas de Lotocki.

Desconcierto por el parte médico sobre la salud de Silvina Luna: el comunicado del hospital Italiano

Silvina Luna está peleando por su vida. La ex Gran Hermano se encuentra internada en el hospital Italiano por los problemas de salud que la aquejan, como consecuencia de los tratamientos que le realizó el polémico cirujano Aníbal Lotocki.

Pía Shaw estuvo en la puerta de dicho centro de salud. La periodista salió al aire en el programa de Georgina Barbarossa, A la Barbarossa, y advirtió cierto desconcierto porque no había un parte médico oficial.

Ante la enorme preocupación por la salud de Silvina, la columnista se comunicó el área de prensa del hospital Italiano. Desde allí le confirmaron que no darán un parte médico oficial y explicaron por qué.

"Por el momento no va a haber un parte médico porque no contamos con la autorización de la familia para brindar información", decía el mensaje que le enviaron a Shaw desde dicha institución.