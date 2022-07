La tajante opinión de Flor de la V sobre las fotos Wanda Nara, al natural en Ibiza

En las redes sociales, muchos usuarios se preguntan si la botinera abusa de los filtros en Instagram, donde muestra un cuerpo irreal. Ante las críticas, Wanda Nara publicó un fuerte descargo en sus historias: "Chicas, si yo estando así, tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa. Obviamente, nadie sube una foto donde se ve mal", comenzó diciendo la mujer del futbolista.

"Cuando me enfermé de COVID no subí fotos arruinada en la cama. "Todos (los que tenemos la posibilidad) ponemos la foto comiendo sushi o en un balcón con buena sushi. Me me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no son muy instagrameables. Mis hijas lloran y tampoco las subo, espero que estén de buen humor para hacerles una fotos... en fin. El retoque puede beneficiar o perjudicar", continuó certera.

"Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. Sí, tengo celulitis, como todas tenemos, también acné, y, en el verano, raíces porque descanso de la tintura. Soy real! Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes", sentenció.

Flor de la V habló de la polémica por las fotos de Wanda Nara al natural

Este martes en Intrusos (América TV), Flor de la V se metió en la polémica por las críticas que recibió Wanda Nara luego de las imágenes de sus vacaciones en Ibiza, donde aparece al natural.

La conductora defendió a la botinera de los cuestionamientos. "¡Esto es violencia contra las mujeres! Es violencia estética. Ayer me pasó algo particular con esta foto. Me llegaba de todos lados y me pareció de una violencia inusitada. ¿Qué estamos viendo? Una mujer, simple", sostuvo.

Flor reveló que le llamó poderosamente la atención lo que leyó en las redes. "Hice un testeo en mis redes. Veo lo que puso Wanda en su Instagram y lo pongo en mi perfil para ver qué opinaban las personas. Lo primero que decían era que no se habla de los cuerpos ajenos: algo con lo que estoy de acuerdo. Otros comentaban que ella usa mucho Photoshop. Y muchos hablaban de la celulitis, de su cuerpo, de su peso", señaló.

Después de ver la repercusión que generó el tema, la figura de América TV se percató de algo sumamente importante: el rol que cumplen los medios en vehiculizar ciertos cánones de belleza.

"Como celebrity, uno vende una fantasía. Esto tiene que ver con eso. La crítica o el acento lo deberíamos poner en los medios de comunicación. ¿Por qué nos seguimos sometiendo a la presión de vernos flacas?", sentenció.