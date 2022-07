Zaira Nara y Wanda Nara juntas en Italia: curioso reproche y paseo

La modelo y conductora reflejó cómo fue el reencuentro con su hermana en Europa, con paseo familiar incluido, y mostró un divertido momento de "encontronazo" con la rubia por el tiempo que tardó en cargar nafta en el auto.

"Mi hermana me dijo que me traía a tomar un aperitivo y estamos hace 45 minutos cargando nafta. Hasta la última gota de euro quería cargar", lanzó con cara de cierto enojo.

Luego, la pareja de Mauro Icardi ingresó al vehículo e hizo una mueca, después de la "queja" de su hermana, que pudo ver también a sus sobrinos. Después llegó el momento del paseo y disfrutar de la belleza de las calles europeas.

Luego llegó el momento de la selfie junto a Nora Colosimo, madre de Wanda y Zaira. "Con toda la familia", reflejó Zaira.

La declaración de amor de Mauro Icardi a Wanda Nara

Mauro Icardi le dedicó un romántico posteo a su mujer, Wanda Nara, madre de sus hijas Francesca e Isabella. "The Princess of my dreams" (La princesa de mis sueños), indicó el deportista con una foto de los dos vestidos de gala y un corazón.

Tras superar el escándalo del Wandagate que involucró a la China Suárez y luego de unas románticas vacaciones en África Oriental para celebrar su aniversario (8 años de matrimonio), la pareja se muestra a pleno sentimiento desde las redes sociales.

Icardi sorprendió con ese romántico posteo a Wanda y la publicación se llenó de comentarios a puro elogio para el futbolista por tamaña muestra de amor.