La tajante opinión de Marcela Tinayre sobre la estatua de Mirtha Legrand: "¿Qué es ese monstruo?"

Lo cierto es que Marcela Tinayre opinó de la estatua en homenaje a su madre Mirtha Legrand y fue categórica desde el ciclo Polémica en el bar, América Tv.

"¿Qué es ese mounstruo que han hecho? Contame, estamos impresionados, yo por lo menos como hija. ¿Qué es esa estatua?", le consultó Marcela al aire a Mirtha en la noche del lunes.

"No me gustó, me veo rarísima. Realmente no me favorece para nada", reconoció Chiquita. "¿Cómo te va a gustar eso? Demasiado diplomática estuviste. Los dientes... ¡Es horrible mamá! Me niego a que esa seas vos", lanzó Marcela Tinrayre indignada.

"Hay dos estatuas, una de bronca y otra de híper realismo. Yo me quedé impresionada cuando vi. Dije: ¿Quién es esa?, cuestionó categórica Tinrayre.

Mirtha Legrand nació hace 96 años en Villa Cañás, una ciudad de la provincia de Santa Fe. En 2018 regresó junto a sus hermanos, José y Goldy, y fueron declarados ciudadanos ilustres.

Pero este 2023, el pueblo donde nació la diva de los almuerzos inauguró una escultura de metal en su honor. Se encuentra en una de las glorietas del predio que lleva su nombre.

Daniel Melero fue el autor de la obra. El artista es oriundo de la ciudad cordobesa de Laboulaye. La estatua se presentó durante los festejos por los 121 años de la fundación de Villa Cañás.

En diálogo con PrimiciasYa, Mirtha Legrand contó qué sintió al verla: "Me mandaron fotos cañaseños. Está José mi hermano también que era adorado en Villa Cañás. Es muy emocionante y estoy sumamente agradecida por este homenaje".

Luego, la Chiqui destacó: "Una pena que no pusieron a Goldy, ella estaba en contacto siempre con muchos miembros de Villa Cañás. La verdad que los tres hermanos éramos muy cañaseños, pero el más ligado fue nuestro amado José. Muy emotivo".