La tajante posición de la mamá de Julieta de Gran Hermano 2022 por la supuesta infidelidad de Lucca Bardelli

En LAM (América TV), Patricia Destefani, la mamá de Julieta, fue tajante al dar su opinión sobre el tema. "¡Como se lo juzgo a Lucca por una supuesta infidelidad! Si Lucca hubiera sido infiel, la chica iba al programa de ustedes", sostuvo.

"No hay nadie que tenga realmente nada certero porque sino ustedes lo hubieran mostrado. A Lucca lo defenestraron. Y nosotros lo bancamos porque tiene 21 años y se aguantó cosas que no sé si cualquier pibe se podía aguantar", agregó la mamá dela joven.

Por último, Patricia cuestionó las críticas de algunos seguidores del reality. "Hay una doble moral. Si Julieta estaba con Marcos, ¡había un país aplaudiéndola!", concluyó.

El ex de Julieta de Gran Hermano 2022 se defendió tras ser acusado de tóxico: "Tuvimos escenas de..."

Tras la polémica canción que le dedicó a Julieta Poggio de Gran Hermano 2022, el ex participante de La Voz Argentina, Emmanuel Francia, habló sobre la relación que mantuvo con la actriz y reconoció que vivieron situaciones de toxicidad.

El joven habló en el ciclo Mañanísima, Ciudad Magazine, sobre su noviazgo con Disney, luego de que ella recordó con malos términos la relación con él.

“Ella se acuerda solo de lo malo y no de lo lindo. Algunos días discutíamos como cualquier otra pareja”, aseguró el joven luego de lo que contó su ex en el reality de Telefe.

Y luego reconoció: “Tuvimos un par de escenas de toxicidad pero yo también me hago cargo de que al ser mi primera relación con ella, mi primera relación amorosa, es como que a veces estábamos viendo cómo encarar la relación y no hacía las cosas bien”.

“Le hacía alguna escena de celos o alguna boludez que tampoco son tan graves. Pero bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas”, afirmó Francia.

Y sobre las palabras de Disney, donde sostuvo que un ex “es pi.. chico”, el cantante fue contundente: “Ella no dijo mi nombre en ese momento y yo me siento muy seguro de mi cuerpo".