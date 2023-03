Gran Hermano 2022: un grave error en El Noticiero de la Gente dio por finalista a Nacho y estallaron las redes

El error calló muy mal en las redes, sobre todo porque muchos piensan que Nacho está acomodado, y ésto según ellos lo probaría.

"¡Basta de acomodo! Es obvio que es a propósito para que la gente no lo vote pensando en que ya es finalista"; "afuera monito acomodacho"; "las ganas que tienen que este segundón sea finalista, gracias a Dios el domingo se va" y "¡esto ya es demencial! Que no se note"; "bueno, claramente a esta altura ya no te disimulan un carajo el favoritismo jajaja se quedaron con las ganas", fueron algunos de los mensajes de los internautas.

image.png

¡Escándalo! La familia de Julieta de Gran Hermano 2022 pasó información del afuera y ella lo confesó: el video

Julieta Poggio vivió un momento muy especial y recibió el miércoles a sus familiares en la casa de Gran Hermano 2022, donde se destacó su apasionado reencuentro con su novio, Lucca Bardelli.

Lo cierto es que durante la madrugada, en una charla con Nacho en la habitación, Disney confesó -sin querer- que su familia le pasó información del afuera.

La familia de la joven le marcó que no haga más comentarios agresivos sobre sus mascotas, dándole a entender que eso no caía bien en el exterior.

Embed

Sus familiares le marcaron que estuvo mal en hablar de esa manera de su perrita Mía. "Una cara como diciendo sos una pelot...", reconoció Julieta en charla con Nacho.

"Pobre Mía", le dijo el joven. "No, pobre no, ni digas pobre, ella la pasa bien con su cucha", remarcó Disney. "Imaginate vos estas 11 años con una persona que te diga que no te quiere", le contestó Nacho.

"No dije que no la quería, dije que no tenía la misma afinidad que con los otros perros", se defendió Julieta. Y Nacho comentó: "Ay Dios, pobre Mía".

¿Habrá sanción por esta información del afuera que claramente recibió?