La tajante posición de Luis Ventura al ser consultado por el homenaje a Jorge Rial en los Premios Martín Fierro 2023

Al ser consultado por el periodista Matías Vázquez para Pronto sobre esta información, Luis Ventura fue tajante. "Jorge Rial me da la impresión que es un nombre adentro de la televisión nacional, que bien puede estar invitado, tanto por el lado de APTRA como por el lado de Telefe", expresó el presidente de APTRA.

"A partir de eso, se entraron a tejer un montón de posibilidades donde se están armando homenajes a ciclos y personajes que hayan cumplido un aniversario o algo que tenga que ver con programación, con alguien que cumplió años, o con alguien que emblemáticamente signifique mucho para la pantalla... Es muy posible que se contemple la posibilidad, no de premiar a Jorge Rial, sí de premiar a un programa como Intrusos, que lleva 23 años en el aire", añadió.

"Desde tu óptica, ¿Rial se merece un homenaje?", le consultó Vázquez. "Sí, por su trayectoria, pero hoy por hoy no. No porque está fuera del mundo de la televisión abierta, no lo puedo premiar. Ahora, sin dudas, Jorge es un profesional del carajo. Eso no está en discusión. A lo mejor están en tela de juicio otras cosas, eso no", cerró.

La dura decisión de APTRA para los premios Martín Fierro 2023 que perjudica a Jey Mammon

Cada vez falta menos para la entrega de los premios Martín Fierro 2023, que otorga la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) a lo mejor de la TV de aire.

Este año, Susana Giménez y Marley serán los anfitriones de la ceremonia, que contará con transmisión exclusiva de Telefe. Además, diferentes figuras del canal se sumarán a lo largo de la gala para presentar diferentes ternas.

En medio de los preparativos, en APTRA están evaluando eliminar una categoría, Mejor programa musical, según contaron este miércoles en Socios del espectáculo.

¿El motivo? Quiere evitar meterse en la polémica por la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon.

De incluir esa terna en los Premios Martín Fierro, como años anteriores, La Peña de Morfi debería estar nominada. Sin embargo, quieren evitar que eso ocurra.

En Telefe prefieren que esta categoría no esté, que sea eliminada de la lista, detallaron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en el ciclo de El Trece.