La tajante postura de Yanina Latorre al opinar sobre Jorge Lanata y la salud de Wanda Nara

"Menos mal que no estuve... zafé de tener que defender a Lanata", afirmó la rubia, dejando el claro que no comparte la posición del periodista, que decidió dar a conocer el diagnostico de la mediática en su programa de radio.

Yanina señaló que el conductor de PPT evitó hacer un "show" del cuadro clínico de la figura de Telefe: "No lo atacaría porque Jorge toma tan natural su vida, y tomó tan natural su enfermedad, que -por eso- contó lo de Wanda de una manera tan natural. No hizo show".

Al finalizar, la angelita reveló que se enteró todo sobre la salud de Wanda durante sus vacaciones y la noticia la dejó en shock. "Hablé con ella y le mandé un beso. Le puse un abrazo y un corazón. Me pegó lo que le pasó", concluyó.

La revelación de Maxi López sobre su vínculo con Mauro Icardi, en medio de la preocupación por la salud de Wanda Nara

Antes de tomar un vuelo en Ezeiza para regresar a Inglaterra, donde vive desde hace unos años, Maxi López habló a fondo luego de la confirmación del diagnóstico de Wanda Nara.

En Intrusos (América TV), el ex jugador cómo está y cuál fue su reacción cuando se enteró del momento que atraviesa la madre de sus hijos. "Estoy bien. Entero. Vine a visitar a mis hijos, pasar tiempo con ellos y ponerme a disposición. Vine a acompañarlos. Yo vivo en el exterior, pero esta es una situación delicada", resumió.

Maxi expresó que fue duro a todos conocer el diagnóstico que recibió Wanda por los medios y no por ella. "No fue fácil porque se enteraron por otras personas y, obviamente, cualquier tipo de situación, tiene que ser la mamá o el papá los que comenten estas cosas", explicó.

El ex futbolista remarcó que está a enterar disposición de su ex. "Tomé el primer vuelo a Buenos Aires para estar con ellos. Siempre mantenemos el contacto con Wanda. Ahora está en Europa y no sé cuáles son los planes de ella".

En ese sentido, Maxi reveló que le ofreció a Wanda que los chicos se instalen en Inglaterra con él. "Yo le dije a Wanda que vengan los chicos a vivir conmigo a Inglaterra. Yo me pongo disposición para lo que ella decida. Está en la mesa, después queda en ella", sostuvo.

El ex de la conductora también se refirió al vínculo con Mauro Icardi, con quien mantiene un trato cordial, pero cierta distancia. "Es la misma situación de siempre, él tiene su relación con Wanda, yo tengo mi relación con mis hijos. Me encanta estar cerca de mis hijos, eso es lo único que me interesa", explicó.

Al finalizar, Maxi criticó a Jorge Lanata por haber dado detalles de la salud de la mediática. "Era una situación requería empatía. La tenés o no la tenés", concluyó.