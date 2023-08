La razón profesional que desencadenó la abrupta separación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel?

Yanina recordó que, desde que empezó a salir con la ex Disney, Rodrigo tuvo que hacer un esfuerzo para resguardar su intimidad de la prensa. "El jugador de fútbol no es cholulo. ¡Rodrigo De Paul es campeón del mundo!", exclamó.

"Al técnico no le gusta que el jugador hable de su vida privada. Antes del mundial, (a Tini y Rodrigo) los separaban a ellos dos porque al entrenador no le gustaba la exposición", agregó.

Desde la experiencia personal, la angelita afirmó que este quilombo a Rodrigo del Paul "no le suma" por las reglas impuestas en el mundo del fútbol.

Al finalizar, Yanina pronosticó que podría haber una reconciliación en breve. "Ella está aprendiendo que es es una mujer adulta. Para mí van a volver", cerró.

Se conocieron los motivos de la separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: ¿hubo una infidelidad?

Este martes, Rodrigo de Paul y Tini Stoesselconfirmaron que están separados. El jugador y la estrella de la música compartieron un mensaje, en el cual anunciaron el fin de la relación.

En LAM (América TV), Ángel de Brito contó que habló con la ex Disney para conocer los motivos detrás de la ruptura. "No hay terceros en discordia. No fue por un cuerno. No hubo ningún problema en ese sentido", fue lo primero que le aclaró la joven al conductor.

"Sentimos que estaba siendo complicado llevar adelante la relación por todo lo que viene", le explicó Tini al periodista, que repasó los compromisos profesionales que la intérprete de La Triple T tiene por delante.

"Ahora está en Miami. Después se va a Madrid porque tiene que terminar la gira. Va a Puerto Rico, donde va a grabar un video. Tiene que terminar la gira de Madrid. Y, finalmente, vuelve a Estados Unidos para seguir con la gira. Va a estar yendo y viniendo todo el tiempo. Los dos sentían que iba a ser complicado mantener la relación de esta manera", detalló Ángel.

El conductor de LAM reveló qué fue lo que le dijo Rodrigo de Paul sobre la separación: "Un pco lo que te dijo Tini. Hay mucho mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre, pero creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y de cosas que dijeron y seguir cada uno por su lado".

Por último, Ángel destacó una frase contundente del jugador de la Selección, que deja abierta la posibilidad a una reconciliación. "Al final, me agrega una frase, que me llamó la atención: 'Y poder empezar desde otro lado'", concluyó.