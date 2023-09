La tajante respuesta de Lali a los que la critican por opinar de la realidad argentina: "Hay gente muy..."

En una entrevista con Soñé que volaba, el programa de Migue Granados en Olga, Lali se refirió al participar momento político que atravesamos y la repercusión que generó ese tuit.

PYA MARCA AGUA CENTRO 1 FOTO (2).jpg

“Hay gente quizás muy enojada, y gente que piensa parecido, pero entiendo a la gente que está enojada. El que me está puteando, en el fondo no me está puteando a mí, pero yo no lo siento personal, están puteando algo por lo que están atravesando, como las broncas, que es real. No me vas a ver contestando. Hay gente que dice cosas tremendas ante una opinión que no es como la de ésa persona, y ahí tenemos que aprender como sociedad, como seres humanos, que no se me ocurriría bardear a alguien con ese nivel de violencia. Y lo que deja entrever ese nivel de violencia, es que debemos analizar que pasa que la gente no puede soportar una opinión contraria. Entiendo a esa persona, pero nunca le contestaría a alguien ‘ojalá te mueras”, reflexionó.

Lali explicó que, por su historia personal, no podría haberse quedado callada frente al resultado en las urnas. "Uno es la historia que tiene, y yo en algún punto crecí en una casa donde la historia de nuestro país, y lo que pasó en nuestro país es heavy, entonces para mí es imposible no expresarme como ser social, en un tuit o ahora que estamos hablando de esto. Podría no hacerlo, obvio, estaría relajadísima durmiendo la siesta, pero la verdad es que en mi caso no soy así, soy muy respetuosa y pido el mismo respeto de cualquiera”, cerró.

Olga.jpg

Crédito: RS Fotos.

Lali Espósito enfrentó las críticas por sus comentarios ácidos sobre Shakira

En un podcast que grabó con Moria Casán para Spotify, Lali Espósito lanzó comentarios ácidos sobre Shakira y el tema que le dedicó a su ex, Gerard Piqué, Sessions #53, que realizó junto a BZRP.

“Las mujeres lloramos, facturamos, creo que no es una cosa o la otra”, opinó la cantante, en alusión a la letra de esa canción. "Me resultad densa", acotó La One. "Shakira, basta, ya entendimos que no querés más a Piqué", retrucó la intérprete "2 son 3".

Por esa declaraciones, Lali recibió duras críticas en las redes sociales. Los fanáticos de la estrella de la música fueron letales con la argentina. "Ya quisieran llegar al nivel de Shakira", fue uno de los comentario que le dejaron a la artista.

En su cuente de Twitter, la intérprete de "Soy", "Disciplina", "Laligera", entre otros hits, aclaró que lo que dijo en el podcast con Moria fue en tono de humor. "Pero miren si voy a bardear a una de mis ídolas máximas? Keeee! No sean sonsos amores. Hay que reírse un poco. Besitos", escribió.