La Tana entró totalmente en crisis en Gran Hermano: su decisión más drástica antes de la eliminación

La cuenta Tronk en la red social X comentó al respecto de la situación que vivió la participante y puso en contexto: "Parece que La Tana terminó llorando en el stream y pidiéndole a la gente para irse de Gran Hermano“.

Embed

En el video se ve a La Tana angustiada hablando con Tato Algorta en el jardín cuando Lourdes y Luz se dan cuenta que estaba muy angustiada: "Mi vida, ¿estabas llorando no?", le preguntaron y la abrazaron para contenerla.

En el diálogo con Tato, La Tana marcó el largo tiempo que ya llevan en el reality y que el cansancio juega en contra: "Estamos cansados, yo siento que en esta instancia siendo pocos, imaginate yo que soy sensible y se me nota todo, no lo puedo disimular. Estás hace cinco o seis meses y cansa".

“Para mí tenés que ir al stream y decir que estabas confundida. ¿Vas a tirar todo el esfuerzo que hiciste por una vieja que te está dominando la cabeza? Andá después y decía que no querés irte", le aconesjó Tato para que revea su drástica idea de dejar la casa.

"Posta te digo, te vas a arrepentir. Acordate que Petrona (Jerez) dijo que quería irse y no la votaron, no jodas con eso”, finalizó la profunda charla.

katia la tana fennocchio 2.jpg

La Tana rompió en llanto y le pidió perdón a su prima en Gran Hermano 2024

Este miércoles el conductor Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) para cenar con los participantes y rever sus castings.

En ese contexto, Katia La Tana Fenocchio se quebró al recordar a su prima Gisela, quien ingresó al reality y lo abandonó por decisión propia luego de tener una feroz pelea con la jugadora.

"Vos no la echaste, igual, ella se sintió mal y se fue. Como te decía la otra vez, ella directamente dijo 'yo me quiero ir, no quiero puerta giratoria ni salida ni show ni nada' y se fue así por lo bajo. Creo que fue para no exponer más lo que había pasado", expresó el presentador al ver a La Tana llorando.

Ahí, la participante confesó: "No, obvio, pero yo me quedé mal. También me dio mucha inseguridad: ¿se habrá enojado? ¿mi familia cómo lo tomó? Estoy todos los días luchando contra eso. Siento que me desestabilizó en el juego y emocionalmente".

"Volvieron los fantasmas, es algo familiar. Yo no quería que se vaya. Me quedé mal", reconoció. "¿Le querés pedir perdón por algo?", le preguntó Del Moro.

"Sí, obviamente, si la herí o algo, le pido perdón. Jamás quise que se vaya. Es más, nunca nos peleamos de esa manera. No es que es habitual. Nunca tuvimos una pelea así. Tampoco pensé que se iba a ir, capaz se sintió muy presionada", manifestó La Tana.