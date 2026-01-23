Yanina Latorre reveló una charla privada con Wanda Nara y salió a la luz el motivo del enojo de Mauro Icardi

Yanina Latorre chat

Ante esto, Yanina también dijo lo suyo: “Él enloqueció después de que ella dijera que tenía buen diálogo con los padres de sus hijos. Lo negó, arrancó la subidita de chats y los descargos eternos de Mau”.

Yanina Latorre chat 2

Y siguió: “Wanda también me cuenta que hablaba con él en un chat grupal y en otro privado. También me aclara que tiene ‘modales de mierda’”.

Yanina Latorre chat 3

Qué dijo Wanda Nara sobre Mauro Icardi

Durante la entrevista con Intrusos (América TV) le consultó a Wanda Nara si actualmente existe un mejor diálogo con Mauro Icardi, su ex. La empresaria sorprendió con una respuesta conciliadora: “Sí, cuando podemos tratamos de hablar, yo le digo lo que me parece y siento que con el tiempo va a ser como pasó con Maxi. El tiempo cura todo. A veces le digo: bolu.. soltá, ya está, ya fue. Cosas que quedamos enroscados”.

“Yo había subido una historia del regalo de mi hija y después lo borré porque quiero estar en un momento de permitirme hacer chistes. Le dije el otro día: chapeau vos viviendo con chicos siempre, yo en ese sentido soy un poco más egoísta, que pienso en mí. No me imagino el día de mañana viviendo con alguien en mi casa, me sobra un cuarto y me lo hago vestidor. Súper valoro ese lado de él”, aportó Wanda sobre el tipo de intercambios que mantienen y reflexionó sobre sus diferencias personales.

En ese mismo tono, la conductora destacó en el ciclo de América TV cómo atraviesa hoy el vínculo con su ex en relación a sus hijas: “Él sabe que cada vez que venga voy a hacer todo lo posible para que esté con las chicas como hice siempre y eso me quedo tranquila que queda en un expediente grabado bajo mil pruebas y videos que yo siempre hice todo para que esa relación hoy esté como está y así va a ser”.

Wanda también hizo hincapié en el proceso emocional que atraviesan las niñas y en la importancia del acompañamiento profesional. “Pedía a gritos una terapia para las nenas y por suerte hoy la tienen. El tiempo cura todo. Asimilar, entender, nosotros éramos una familia muy unida. De repente el clan mío sigue intacto pero falta una persona y a la vez vive con otra gente. En ese proceso yo las acompañé porque si alguien que desea lo mejor en esta vida para sus hijas soy yo que soy su mamá”.

“Si el papá está con una persona, ellas les guste o no están obligadas a estar con esa persona. El día de mañana cuando crezcan tendrán autoridad de decirle: no pa, a esta persona no la quiero ver. Quizá cuando sean más grandes van a tener el derecho hoy son chicas. Ellas les guste o no comparten tiempo con la gente que yo elijo y yo se lo dije a él otro día que confiaba en él, que no me importaba con quien rodee nuestros hijos, y él tiene que confiar en mí”, concluyó.