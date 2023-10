La terrible traición de Rodrigo Lussich a Marina Calabró que terminó con su amistad

Y así lo iba hacer, sólo que por esas inexplicables actitudes el conductor de Socios del espectáculo (El Trece) al saber que de Brito blanquearía la ruptura de Calabró, se le adelantó y mediante un mensaje de Twitter lo primereó escribiendo: "Un beso grande a mi amiga Marina Calabró quien, tras diez años de relación, se separó de Martín Albrecht. Te quiero amiga! Lo mejor está por venir!".

TW Rodrigo Lussich - Separación Marina Calabró.jpg

Es así que por la noche desde LAM, Yanina Latorre relató la angustia, llanto y decepción que Marina Calabró le confesó con relación a quien creía su amigo por su artera actitud. Al ver el mensaje en la red social, explicó la angelita, lo llamó para recriminarle su accionar de anunciar unilateralmente tan delicada situación personal suya, quebrando así su confianza.

Yanina Latorre Marixa Balli y Marcela Faudalecon Marina Calabró de fondo - captura LAM Separación.jpg

"Lussich le dijo ‘bueno me dijiste que Ángel lo iba a contar, ¿por qué no lo puedo contar yo en Twitter?’" fue la respuesta del conductor de Socios del espectáculo a la menor de las Calabró confió Yanina, indignada por la inescrupulosa actitud de Rodrigo por lo que lo calificó de "cínico" al preferir perder una amistad de 20 años sólo por una primicia.

Embed

La inesperada confesión de Marina Calabró en medio de su conflicto con Flor Peña

Si bien en agosto pasado Flor Peña y Marina Calabró estuvieron en el foco de atención por un intenso de ida y vuelta que parecía no tener fin, tras ello la periodista realizó una nota con LAM (América) y le confesó a Ángel de Brito que estaba arrepentida de sus dichos sobre la formación académica de la actriz.

"No se olviden que fuimos al colegio juntas. Ella un año atrás mío, pero en realidad no es un año más chica, creo que hubo temita con que no pudo pasar en tiempo y forma. Pero bueno, ella labura desde muy chiquita, y es más, creo que no se recibió pero no importa", fueron las palabras de Marina al referirse a la actriz.

Es por eso, que Ángel que fue directo al grano y le consultó: "¿Por qué la odias a Flor Peña?". "No, no la odio, y lo que quiero aclarar es que estuve mal. No tendría que haber dicho eso", afirmó Marina.

Marina Calabró

“Era indefendible, y tiene razón ella. Una reina que ni siquiera se enojó, porque otra se enoja y con razón. Mira que de todas las cosas que he dicho esta era la única que tenía una razón válida para enojarse y no se enojó. Se enojó cuando critiqué el casting de Got Talent y ni siquiera lo hizo ella", agregó y entre risas sentenció: "Esta mujer me enloquece".

“Lo del secundario estuvo de más, si uno pudiera retirar lo dicho, en este caso lo haría. No fue algo premeditado. Ni siquiera compartimos curso, ella era bachiller y yo comercial”, confesó al recuperar la seriedad.

“Cuando digo que ella laburaba un montón, era una recontra figura en ese momento, que ni citó el año porque nos agrega décadas, pero es lógico que no tuviera margen”, cerró.