Lucas Benvenuto apuntó fuerte contra Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por su defensa a Jey Mammon

Y de inmediato agregó: "Me encantaría que escucharan también los audios con contenido sexual que él me enviaba cuando era menor. Porque ese era el léxico que impuso en nuestras charlas, el sexo", refiriéndose a su relación con Mammon. Y le preguntó filoso a Lussich y Pallares "Por qué no nos hacen escuchar esas notas de audio, los mensajes?? Incluso si no me creés, acepto haber sido a los 16, necesitás algo más?".

Jey Mammon Lucas Benvenuto .jpg

Visiblemente dolido por los mensajes ventilados, y según Lucas distorsionados, arremetió asegurando que en estos momentos su historia les está dando de comer y lanzó irónico "Lo entiendo, hay que trabajar... ¿Pero a qué costo?".

Así como también hizo saber: "Seguramente haya puesto nervioso a muchas personas de poder que están ahí en la oscuridad. Porque saben algo? No sólo conté mi historia. También conté cómo funcionan estas bandas desde adentro. A dónde va, cómo es el perfil, cómo piensan, dónde captan menores, etc.".

Benvenuto historia.jpg

La nueva vida de Lucas Benvenuto en Ushuaia tras denunciar a Jey Mammon: su pasión por el patín

La denuncia de abuso sexual que hizo en contra de Jey Mammon y que causó una gran repercusión en los medios y en la sociedad puso a Lucas Benvenuto de un día al otro en las noticias a nivel nacional.

Lo cierto es que desde hace unas semanas, el joven está instalado en Ushuaia donde pasa sus días ejerciendo la profesión que más ama: es profesor de patín artístico sobre hielo.

Desde sus historias de Instagram, el joven de 30 años muestra cómo es su nueva vida allí y pasa sus días acompañado por sus amigos más cercanos. "Hoy se trabaja, y así!", comentó Lucas en una de sus historias donde se lo ve sonriente disfrutando del bello paisaje y de la nieve que caía.

lucas benvenuto.jpg

Por el trabajo que realiza, Lucas muchas veces también es convocado para brindar clases en otros puntos del país como Córdoba y Buenos Aires. Además, mostró otro video practicando patín y mostrando toda su destreza, deporte que lo ha llevado por el mundo a conocer distintas pistas.

Cabe recordar que Jey Mammon dejó la Argentina por unos días, en busca de un poco de paz tras ser noticia en todos los medios nacionales durante varios días y las entrevistas que dio defendiéndose de la grave acusación en su contra.