La tierna sorpresa de Roberto Castillo a Cinthia Fernández en su cumpleaños: "Hoy y siempre"

"Te amo y te agradezco, y le agradezco a la vida por hacernos coincidir. Te mereces ser feliz hoy y siempre. Acá siempre vas a tener un hombre dispuesto a amarte y a trabajar por los nuestros. Feliz cumpleaños mi Amor", escribió el profesional.

Cinthia Fernández cumpleaños

Conmovida por el gesto de su pareja, Cinthia no tardó en responder a la publicación y también le dejó un especial mensaje. "Te amo! Sos mi regalo más sorpresa, más especial, más hermoso y más perfecto que me pudo dar esta vida", expresó.

Y concluyó: "Este es mi primer cumple especial rodeada de esta familia que se agranda pero…Quiero mi cumpleaños flotador! NUNCA TE OLVIDES LO QUE TE AMO".

Cinthia Fernández y Roberto Castillo_vacaciones.jpg

Cinthia Fernández y Roberto Castillo contaron todo sobre su casamiento

Cinthia Fernández y Roberto Castillo se comprometieron en un reciente viaje a las playas de México y este martes estuvieron en LAM (América) para hablar acerca de cómo sucedió todo y cuáles son los planes para la celebración.

“Tuvimos un viaje con la familia, con las chicas, yo sentí que quería hacerlo y lo hice. Escuché que mucha gente hablaba sobre los tiempos pero yo creo que cada uno hace las cosas cuando lo siente. Hasta ella se sorprendió”, sostuvo el abogado.

Además, confesó: “Lo habíamos hablado pero muy arriba y yo asumí el riesgo de preguntárselo. Yo la veo desde siempre que es una mujer para construir”.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo lam

Por su parte, Cinthia recordó aquella noche y aseguró: “El y me pidió ir a caminar un rato solos y me pareció coherente, hace siete días que estábamos con las chicas. La verdad es que no la vi venir porque al principio él me disimuló que la sorpresa era una cena en la playa”.

En cuanto a los planes para la celebración ambos coincidieron en que nunca se casaron por iglesia y que actualmente tienen el deseo de hacerlo. “Para mí vamos a hacer dos festejos. Lo que queremos es algo íntimo y después fiestón", declaró la mediática.