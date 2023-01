La Tora enfrentó a Camila en un cara a cara dentro de Gran Hermano 2022: "Me han llegado comentarios..."

Claro que, rápida de reflejos, Lucila Villar contraatacó. "Sí, me han llegado comentarios tuyos que hiciste y que no me parecieron adecuados", disparó. Y agregó: "Igual nunca sentí que yo tenga un problema con vos. Nunca estuve mal predispuesta con vos. ¿Vos en algún momento dijiste que yo te quería copiar?".

Camila Lattanzio y la Tora Lucila Villar aclararon sus diferencias dentro de la casa de Gran Hermano 2022.

"No, yo sentí eso. Como que me tenías envidia", se atajó entonces la gemela. Y casi riéndose por la respuesta, La Tora repreguntó: "¿De qué te tenía envidia?". "Una envidia más de competencia. Estábamos compitiendo y a mí no me gusta competir", intentó justificarse Lattanzio.

"En vez de decírmelo a mí, te encargaste de decírselo a un montón de personas. Vos que decís que odías el lleva y trae, ¿no sentís que esto fue un lleva y trae? Yo me fui enterando de todo y, sin embargo, no hice nada", disparó contundente La Tora poniendo los puntos sobre las íes.

Así, al verse encerrada en su juego, Camila Lattanzio intentó dejar atrás las diferencias. "¿Ves? Capaz se entendió mal desde el principio entre nosotras. Empecemos de nuevo para que esté todo bien. Gracias por hablar", concluyó.

Gran Hermano 2022, la gala: quién fue el nuevo eliminado del reality de Telefe

Este lunes se vivió una nueva gala de eliminación en Gran Hermano 2022. El programa conducido por Santiago del Moro en Telefe es un éxito y anoche un nuevo participante abandonó la casa más famosa del país, en día especial y en una noche plagada de sorpresas.

Alexis, Agustín y Ariel eran los tres nominados que podían quedar afuera de la competencia esta semana, ya que La Tora, otra de las nominadas, fue salvada por Nacho, el líder de la semana. Y este lunes 9 de enero, en una nueva y picante gala de eliminación, quien abandonó la casa más famosa del país fue Alexis "El Conejo" Quiroga.

image.png

Primero se supo que Agustín había sacado la menor cantidad de votos por parte del público al llegar a los 15.8 %. Y la placa final se definió entre Ariel y El Conejo. “Quien deja la casa de Gran Hermano es Alexis”, anunció Santiago Del Moro, y mientras Ariel lloraba de felicidad, varios -como Maxi- se quebraron ante la inminente salida del Conejo.

Así, después de felicitar a Ariel por seguir en competencia, el conductor le pidió a la participante que saliera del lugar. Alexis recibió el 53.89 % de los votos, frente al 43,81 % de su contrincante.