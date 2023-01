Gran Hermano 2022: Julieta tuvo su esperada pool party pero tuvo un accidente con su bikini

Entre globos de colores, pelotas inflables en una tarde a puro sol, Julieta tuvo un pequeño percance con el corpiño de su malla, y fueron los gritos de Agustín Guardis los que la alarmaron de esta situación.

En pleno festejo, con espuma y un ambiente de pura felicidad, Agus la tranquilizó y le dijo que "nadie vio nada", aunque en el video se ve perfectamente que una lola quedó al descubierto. ¡Cosas que pasan!

Gran Hermano 2022: Julieta Poggio entró en crisis y tuvieron que contenerla

Julieta Poggio tuvo una fuerte crisis en la casa de Gran Hermano 2022. Disney -como le dicen sus compañeros- entró en llanto por un insólito motivo y nadie podía controlarla.

Todo se desató cuando la joven se dispuso a hacer un sándwich. Como no encontró una tostadora tostadora eléctrica, se le ocurrió usar una wafflera.

"Va a reventar si lo pones arriba. Está chorreando todo... se está quemando", exclamó Alfa, al ver a Disney en la cocina, preparándose su sándwich. "¿Te pregunté cómo me gusta comerlo?", le respondió al más veterano de la casa.

Thiago también criticó a Julieta. "No es lo mismo una tostadora, que una wafflera", le dijo el muchacho. En ese momento, Disney se sacó y explotó con su compañero. "Si me vas a hablar para pelearme, no me hables más. Yo no te peleo a vos!", exclamó.

La situación logró exasperar a la joven. "¡Me ponen de mal humor! Hago cualquier cosa y todos me pelean. Me tienen cansada. ¡Todo el día jodiéndome!", expresó, con lágrimas en los ojos.

Finalmente, Alfa y Camila fueron a contener a Julieta. "Ya me cansan.... Todos deándome... ¿qué les pasa?", sentenció.