La Tora de Gran Hermano 2022 se quebró al enterarse de que Mora Jabornisky fue agredida en un boliche

Embed

“Nosotras no nos queríamos meter porque si ya nos habían pegado, imaginate”, agregó al decir que los del boliche no se metieron para detener la agresión. “Encima, cuando le dijimos al chabón que le había pegado a una mujer, nos dijo ‘si quiero las ca... a palos’”, sostuvo.

La Tora, enojada por la situación que vivió su amiga Mora, le preguntó por audio en qué boliche había sido. “Realmente agradezco no haber estado porque te juro que iba a ser noticia en todos los portales. Yo en esas cosas me desconozco. Conmigo no van a pasar esas cosas y siempre dije ‘si pasan, que sea a mí y no a mis amigas’”, dijo indignada en el vivo.

“Qué bronca me da. Son una manga de cag... Obviamente, no hay que reaccionar con violencia, pero a mí me llegan a tocar a una de mis amigas y le rompo la boca. No me gustaría que nadie tenga que pasar por esa situación”, expresó La Tora, quien estaba llorando.

La Tora 1 Twitch.jpg

La furiosa reacción de Nacho de Gran Hermano 2022 cuando atacaron a La Tora

A casi un mes de la gran final de Gran Hermano 2022, algunos participantes encontraron lugar en el Bailando 2023, otros harán su debut teatral, así como están los que encontraron una oportunidad en el mundo del streaming. Y ese es precisamente el caso del subcampeón Nacho Castañares, quien mantiene la relación sentimental que nació en el reality con La Tora Lucila Villar.

Así las cosas, el rubio ya comenzó de lleno con transmisiones virtuales donde interactúa con los muchos seguidores que logró en el programa de Telefe. Pero sucede que mientras leía los comentarios que le dejaban, Nacho reaccionó molesto saliendo al cruce por uno en particular.

NAcho GH .jpg

“La gente amaba a un chico de 19 años que era honesto, genuino, inteligente y que luchaba por encontrar su camino en la vida. Quedate como estás, disfrutá de tu juventud y no dejes que viejas como Lucila te cambien para convertirte en una mediocre como ella”, decía el agresivo mensaje que Castañares no dejó pasar.

Fue entonces que la sonrisa del ex hermanito se borró de su rostro y muy serio disparó: “No. No la bardeen a Lu, chicos. Nada que ver”. Al tiempo que agregó asombrado por la violencia verbal del mensaje: “Posta que no, no me gusta que la bardeen, así que basta. Pensé que estaba todo bien y no”.