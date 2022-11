La Tora de Gran Hermano 2022: "Tardé 15 años en contar que sufrí un abuso"

Embed

La Tora remarcó que habían muchos comportamientos de su compañero que no eran de su agrado y reveló que esas actitudes le provocaban rechazo por haber sido víctima de abuso. "Yo hubiera saltado por Coti o por quien sea, por una cuestión personal", afirmó.

Aunque no quiso dar detalles del episodio, la ex GH precisó que ese episodio traumático ocurrió en su niñez y le llevó un largo tiempo superarlo. "Me pasó a los 9 años. Lo conté después de 15 años. No toqué el tema en la casa y no lo quiero tocar. Ya está resuelto porque lo trabajé. No importa quién fue, ni cómo fue, importa que fue un abuso", sostuvo.

Según mencionó, durante años trató de negarlo, pero un día pudo abrirse con una persona de su círculo íntimo. "Yo me castigaba constantemente, con el alcohol, probando cosas. Salía todos los días. Los domingos eran tristísimos. Hasta que dije: 'no puedo más'. Hablé con mi mejor amiga y fui contándolo", recordó

Por último, La Tora señaló que son muchas las chicas de GH que pasaron por situaciones similares a las que vivió ella. "Y, en la casa, de nueve mujeres, tres fueron abusadas", concluyó.

Ernestina Pais reavivó la polémica por el casting de Gran Hermano 2022

Desde que debutó en la pantalla de Telefe, Gran Hermano 2022 estuvo rodeado de polémicas. Lo más cuestionado del reality: la elección de los participantes que ingresaron a la casa.

El casting programa fue fuertemente cuestionado porque algunos de los concursantes expresaron frases homofóbica o discriminatorias y quedaron seleccionados para formar parte.

En una nota con Intrusos (América TV), Ernestina Pais reavivó la polémica en torno a la elección de determinados "personajes" por parte de la producción de Gran Hermano 2022.

"Todos dijeron 'yo no soy ese, lo dije para entrar'. Justamente, me parece muy loco que si la idea de meter a la casa de Gran Hermano a los chicos con ese mensaje polémico, tendría que haber sido por lo menos para poder debatir el tema y ver por qué no podes decir que un bisexual te da asquito o perseguir a alguien porque es gay", sostuvo.

"Si la producción les dice eso para ser picantes, pero no se debate el tema, es ahí donde hace agua. Porque si vas a meter ese discurso horrible en la casa, tiene que servir para bajar una línea sobre eso, y no lo están utilizando para eso", añadió.

Finamente, Ernestina fue dura al hacer un análisis global sobre la nueva edición del reality. "Me parece que están todos re locos. Que es el Gran Hermano post pandemia, el encierro después del encierro. Ese discurso, esa gente que piensa así está entre nosotros también. Si en la casa hay cierto grado de violencia... se genera tensión dentro de la casa y después se replica afuera", cerró.