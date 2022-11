Gran Hermano 2022: La Tora se defendió de las críticas y confesó, "soy impulsiva"

"La broma no fue broma. Eso nunca es broma. Si una chica te dice 'pará', tenés que parar. No es no y tienen que entenderlo. No fueron buenas las formas pero mantengo el pensamiento", aseguró, contundente.

"Lo que veo de vos es una actitud muy sobradora", le dijo Analía Franchín, y aseguró "Creo que hay algo que no te bancás de vos misma", a lo que La Tora prefirió contestar con un simple "no".

Consultada por quién cree que será la próxima eliminada, dijo sin titubear que "el próximo domingo se va Juliana, por el juego sucio. Con lo de la remera me la jugó y mostró su carácter. El mío ya se sabía", confesó.

Cuestionada por el panel por sus “actitudes agresivas”, y cuestionada por su manera de tratar al resto cuándo las cosas no salían como esperaba, se defendió y aseguró “soy muy emocional”.

El Kun Agüero aniquiló a La Tora de Gran Hermano 2022

El Kun Agüero viajó a Qatar para vivir el Mundial de cerca. Durante el viaje se cruzó con una periodista que le hizo varias preguntas sobre Agustín Guardis o Frodo, como él lo apodó, y además en su cuenta de Twitch dijo que La Tora de Gran Hermano 2022 tiene todo para irse de la casa este domingo.

En la quinta gala de eliminación, La Tora deberá enfrentarse a Alfa y Juliana para mantener su puesto dentro de la casa. Lucila es una de las participantes más polémicas y criticadas del concurso, además es poco querida por los seguidores del ciclo de Telefe.

Al respecto, el Kun Agüero durante un vivo realizado, le preguntó a sus seguidores: “¿Por qué quieren que se vaya La Tora? Yo vi un clip que me mostraron donde La Tora bardeó a Agustín, a Frodo, a mi pollo”, aseguró el ex futbolista en clara defensa su preferido desde el principio. “Para mí el que bardea a Frodo, el gran bailarín, ‘arafue’”.

Además, hizo un pronóstico de lo que creer que sucederá en la gala de eliminación: “¡Chau, La Tora! Por 84%”. “Yo no veo Gran Hermano, pero a mí ‘Gran pollo bailarín’ lo vi en la fiesta y tiene buena onda en el baile”, agregó.

El Kun dijo que le gusta Agustín por “¡La onda del pibe, loco! Y que lo banca por eso. Después no sé si juega bien, pero el chabón baila”, mientras que le pidió a las personas que siguen su vivo que le contaran quienes querían que se vaya de la casa.