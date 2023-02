Gran Hermano 2022: El desprecio de La Tora a su mamá que generó repudio en las redes sociales

“Vamos, vamos, te quedó súper bien igual”, le dijo Camila y Julieta mientras tanto abrazaba y besaba. Por su parte, Nacho, su novio, se quedó a su lado en todo momento.

Mientas sus compañeros intentaban animarla, apareció su mamá Gladys para saber qué sucedía. “¿Qué pasó? Te pasa algo?”, le consultó ella luego de darle un beso. “Nada”, fue su respuesta tajante.

Sin ánimos de establecer un contacto con su mamá, le pidió que se retirara del cuarto. “Ya me voy, no me eches”, le respondió la mujer que no pudo disimular su cara de desilusión y enojo.

Además, horas atrás, La Tora le había confesado a Gladys que ella hubiera preferido que ingresara una de sus mejores amigas a la casa, en lugar de ella; ya que se hubiera sentido más contenida. Esto también generó repudio en las redes sociales, porque no comprendían la falta de amor de la hermanita hacia su madre.

Una de las hijas de Romina de Gran Hermano 2022 prefiere que su mamá abandone la casa

Desde que entró a Gran Hermano 2022, Romina Uhrig siempre recordó a sus tres hijas, Mía, Nina y Felicitas, en cada gala del exitoso ciclo de Telefe.

Ese gesto, a la vez, la llevó a enfrentarse con Alfa, uno de los más polémicos del juego, una pelea que ganó ya que su compañero quedó eliminado hace dos semanas.

Pero la exdiputada tuvo consecuencias y, tras la salida de su sobrino Fabián, uno de los familiares que entró al juego, Mía, la más grande de sus nenas, dio una dura opinión sobre su mamá: manifestó el deseo de que abandone la casa.

En una nota con Laura Ubfal durante un corte del Debate, la nena opinó sobre el juego de su mamá en el reality. “Está bastante bien, pero tiene algunas peleas y eso creo que no la ayuda mucho”, dijo.

“Imagino que la extrañás un montón”, señaló la periodista. “Muchísimo”, respondió la joven. “¿Estás orgullosa o qué te pasa con ella? ¿Querés que salga o que siga y gane?”, consultó Laura.

Mía, entonces, comentó “Me gustaría que gane, pero creo que no tiene oportunidad”. “¿Por qué lo ves así”, interrogó Ubfal. “Porque ahora la gente no la ve muy bien por cómo está posicionada”, respondió. “¿Preferirías que la saquen?”, ultimó la analista de GH. “Sí, porque creo que ya está”, cerró.