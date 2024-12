Sandra apuntó contra la producción de Gran Hermano 2024 tras un duro comunicado: "No me parece justo"

"Tendría que estar en el escrito: 'el que abandona la prueba, va a tener una sanción'. Bueno, no la abandonamos un carajo. No me parece justo que no lo hayan puesto", opinó la pescadora.

"Si hay tantos ítems que están marcados en un reglamento, ahí tendría que decir 'no se puede abandonar'. Entonces, uno, si después de leer 'no se puede abandonar', abandona igual, esa es otra historia", siguió la jugadora.

"Ahora si tomás una sanción donde lo dice...", agregó. Ahí, una de sus compañeras bromeó, imitó la voz del 'Big' y dijo: "Sandra, al confesionario". "Tenés abiertas las puertas", lanzó otra.

"Yo solamente tiro opiniones", se atajó Sandra, quien días atrás casi abandona el juego por quedarse sin cigarrillos.

Embed

Laura Ubfal fulminó a Sandra por su reclamo a Gran Hermano: "Se tiene que ir"

El últimos lunes, los participantes de Gran Hermano 2024 accedieron a un beneficio. El Big les dio la posibilidad de elegir un combo con cigarrillos y cosas dulces del kiosco. Sin embargo, los hermanitos se inclinaron por un sobre con una sorpresa.

El sobre contenía un mazo de cartas. Todos quedaron en shock, aunque -sin dudas- quien más se sintió afectada fue Sandra Priore. La mujer de La Plata se quedó sin cigarrillos y esperaba poder proveerse de más con el beneficio del kiosco.

Desesperada, Sandra fue al confesionario y dijo que estaba dispuesta a abandonar el juego. "Hace tres días que no fumo, lo estoy tratando de manejar, pero no puedo. La estoy pasando mal", exclamó.

Ante esa situación, el Big encontró una solución: ofrecer a los participantes un desafío, con helado y cigarrillos como premio.

Después de escuchar a Sandra angustiada en el confesionario, Laura Ubfal dio su opinión y fue tajante. "¿Sería justo que Gran Hermano le de cigarillos? No me parece justo. Yo estoy en contra. ¡Que se vaya!", exclamó.