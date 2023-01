Las fotos del accidente hot de Charlotte Caniggia en Punta del Este ¡Casi se queda con las lolas al aire!

Charlotte Caniggia PDE 3.png

Con un traje de baño enterizo color amarillo con estampado de tucanes y botas texanas rojas con detalles en negro, que tan de moda están este verano, Charlotte Caniggia se dejó ver más que relajada antes de cumplir con el evento que la trajo hasta Punta, y sin novio a la vista si bien reveló días pasados que retomó su relación sentimental.

Claro que la rubia disfrutó del mar zambulléndose una y otra vez, sin darse cuenta que las fuertes olas le corrieron la parte superior de la malla dejando al descubierto sus lolas, que si no fuera por el aviso de sus amigos quedaba semi desnuda frente a todos. Igualmente, la hija de Mariana Nannis se lo tomó con naturalidad y sin complejo alguno de su escultural silueta.

Charlotte PDE 2.png

Charlotte Caniggia quiso irse de El hotel de los famosos 2: el motivo

Cuando apenas había pasado dos días dentro de El hotel de los famosos 2, el reality del Trece grabado meses atrás, Charlotte Caniggia fue noticia a comienzos de esta semana noticia por sus ganas de irse del programa a 48 horas de su inicio.

Al segundo día de comenzado el ciclo, la mediática dejó en claro su deseo de abandonar producto del cansancio físico que le generan las competencias. "¿Por qué te querés ir?", le preguntó Rocío Marengo. A lo que Charlotte Caniggia reconoció: "Ah, es muy duro esto bolu.. Mirá, tengo frío, no como".

charlotte caniggia 1.jpg

"Bueno tranqui, abrigate, ponete un buzo", trató de darle fuerza la modelo a su compañera. Pero Charlotte se justificó: “Ustedes están todos re bien. Es un montón, bolu…, no es lo mío me parece. No tengo ni energías para la competencia. Me gusta limpiar, pero tampoco limpio 80 casas. Hay muchas cosas que no me gustan”.

Y luego ante cámara argumentó: “Tengo ganas de irme, no pensé que iba a ser tan duro. Creo que no es lo mío. No puedo pensar ya, no tengo voz, estoy cansada".