La triste reacción del ex de Fátima Florez al enterarse del romance con Javier Milei

"Se acaba de enterar hace poco, no es que lo sabe hace mucho", lanzó Yanina Latorre. "Cuando estuvo acá llorando por Roberto ya estaba con Milei. Y hace 45 días. Estuvo acá el 15 de julio", dijo el conductor. "¿No habrá sido después?", se preguntó Calabró que estaba en un móvil. "Querida, esto viene desde diciembre", aseguró la rubia.

En otra parte de la nota, en referencia a Norberto, la angelita invitada, Marcela Baños, recordó: "No se olviden de que cuando a él lo llamaban por teléfono para hacerle alguna nota en un programa él se ponía a llorar".

Y acotó Marina: "Me contaron que hoy lo pasó muy mal Norberto". "Lo habrá llamado todo el mundo", dijo una de las panelistas. "Norberto sigue enamorado, ese es el problema", sostuvo Marixa Balli.

"Me parece, por lo que sé, por lo que me llega del círculo más íntimo de él, que él todavía apostaba a la posibilidad de una vuelta. De hecho, si se fijan en la foto del WhatsApp, este detalle me lo marcó Dani Ambrosino, tiene una foto de Fátima, tiene la silueta de Fátima", agregó Calabró.

La sorpresiva definición de Fátima Florez sobre su romance con Javier Milei: "Tenemos una..."

Javier Milei y Fátima Florez están viviendo un romance, según anunció Marina Calabró en Lanata, sin filtro, el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre. "Están de novios Javier Milei y Fátima Florez. Salen desde hace 45 días", confirmó.

La periodista reveló que se comunicó con los dos protagonistas de esta historia: "Yo lo encaré de una y le dije: 'Estás de novio de Fátima Flórez'. 'Sí, ¿quién te contó?', me respondió. Me contó que el domingo, antes de ir al búnker, estuvo con ella".

Marina también detalló qué fue lo que le dijo Fátima sobre este noviazgo. "Me dice Fátima: 'Es algo reciente. Hace 45 días que estamos de novios. Tenemos una conexión espiritual de otra dimensión'", agregó la columnista de Lanata sin filtro.

Al finalizar, la periodista mencionó qué fue lo que le dijo la capocómica cuando le preguntó que fue lo que logró conquistarla. "Es un caballero. Es súper cariñoso. Es un excelente ser humano, además de súper inteligente. Al día siguiente que nos conocimos, yo viajaba a Estados Unidos. Al momento de subir al avión, yo le mandé un tema a él... y él a mí. Casi al mismo momento se cruzaron los temas que elegidos", cerró.