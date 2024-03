La tristeza y llanto de Flor Jazmín Peña después de que su ex Agus Franzoni la acusó de serle infiel con Nico Occhiato

"No pienso hablar mal de Agus. creo que las cosas que dijo debe ser porque debe tener un enojo, que lo entiendo. No existen tales fechas que se superpongan. Jamás le fui infiel a él con Nico Occhiato", explicó contundente.

Sobre las duras palabras de su ex, comentó: "Lo vi y primero me dolió porque él sabe cómo son las cosas. Siempre tuvimos un vínculo muy honesto. Desde el primer momento en el que sentí que me estaba pasando algo, lo conversé con él...".

Y además, ya visiblemente angustiada, dejó en claro que cuando comenzó su relación con Nico Occhiato mantuvo una charla con Franzoni: "Lo entendió porque es una persona que me conoce mucho. Nos conocemos un montón. Él es muy empático y muy sensible... Hay cosas que tienen que ver con el amor que uno elige".

"Te enamorás o no te enamorás, no elegís de quién te enamoras. Cuando me di cuenta de lo que me estaba pasando, ay, hasta me angustio un poco, obvio que fue un garrón, un quilombo. Yo con Nico comparto un montón de tiempo, trabajo en su empresa. No dije “uy, qué bueno”. Las cosas te pasan. Te hacés cargo o no te hacés cargo", finalizó Flor Jazmín Peña.

La bailarina y conductora Flor Jazmín Peña explotó al aire en Luzu TV. La novia de Nicolás Occhiato expresó su indignación contra aquellos que dicen que está en pareja con el creador del streaming por interés.

“Ya está, no me importa nada. ¿Sabés qué? Me chupo un huev… Que me laman los dos pap... Me tienen los dos pap... al plato”, exclamó, furiosa por los comentarios que suele leer en las redes sociales.

“No importa lo que hagas, los que digas, se va a hablar igual y se va a hablar de lo que no se sabe. ¿Sabés qué? Decí lo que quieras, pensá lo que quieras. "Cancelame, cancelame. Pensás que soy una hija de put.., soy una hija de put... Te doy el gusto. Está bien. Pensá lo que quieras. Me hinché los huev... y este año no me importa nada”, siguió, visiblemente indignada.

Flor remarcó que trabaja desde muy chica y todo lo que consiguió en su carrera fue a base de trabajo y talento: “Laburar desde los 16 años y que ahora todo lo que tenga o todo lo hago sea porque salgo con Occhiato”.

Y finalizó: “En cualquier momento mato a alguien… ¡Un nivel de machismo! Porque esa la realidad. Porque si fuese al revés, nadie te plantearía que el lugar que tenés, el espacio con el que contás o toda tu independencia, depende de… Es así porque soy mujer. Hay que leer a cada pelotudo”.