La última eliminada de Survivor Expedición Robinson hizo una confesión que favoreció a Inés

Sin embargo, la fueguina no tuvo nada que ver. Desde el streaming que conduce Nacho Castañares, la última eliminada Julieta Clemente confesó que ella fue la culpable.

"Y no me avisaron que me iban a echar. Me llevé una bolsa de arroz", reveló la estudiante de derecho. "No sabía que me iba", aseguró.

"Chicos, me llevé yo la bolsa de arroz", comentó la última eliminada mientras reaccionaba al conflicto que se desarrollaba en pantalla. "Male está odiada con Inés", señaló Nacho. "Es que lo teníamos guardado en la mochila para que no moje con la lluvia", explicó la exparticpante del reality.

Embed

Quién fue la última eliminada de Survivor Expedición Robinson

En Survivor Expedición Robinson (Telefe), una participante del campamento Norte quedó eliminada este domingo al pasar por el Concejo Tribal.

Luego de participar del desafío individual, donde Juan Pablo Busilachi ganó la inmunidad, el equipo tuvo que ir a votar para que un jugador abandone la isla.

Inés Lucero, la más conflictiva del grupo, decidió utilizar el ídolo de inmunidad y Julieta Clemente se convirtió en la novena eliminada del reality.

Inés obtuvo tres votos, sin embargo quedaron anulados al usar el beneficio que encontró episodios atrás. Fiorela Fraccaro y Agustín Monzón recibieron un voto cada uno, y Julieta, tres.

Cuando el conductor Marley le anunció el resultado, la estudiante de abogacía quedó impactada. Ahí, el presentador le preguntó: “¿Sentís que hubo gente que no te contó lo que iba a pasar?”.

“Sí, hubo tres votos y éramos ocho. No me quería ir”, afirmó la reciente eliminada. “Igual vuelvo a casa, vuelvo con mi familia, pero sí, me siento traicionada. No sé qué es lo que se me pasó en realidad, no lo sé”, expresó.

Inmediatamente, Julieta observó a sus compañeros y les pidió que le dijeran quién de ellos la votó y por qué. Acto seguido, Agustín Pérez le reveló que la votó y le explicó que lo hizo porque no tuvieron una buena relación.

Antes de irse, Julieta le respondió ofendida que la alegra “no tener que convivir más con una persona de casi 40 años que parece de 12”.