La verdadera razón detrás de la ausencia de Eduardo Feinmann en la mesa de Mirtha Legrand

De todos modos, este viernes en LAM (América TV), Feinmann reveló qué fue lo que sucedió. "Nunca me invitaron a esa mesa. No me avisaron. ¿Cómo voy a ir si no me invitan?", detalló.

El periodista precisó que el nieto de Mirtha lo llamó, pero luego de que salieran las promociones con su nombre. "Antes del llamado de Nacho Viale, nadie me invitó", remarcó.

Por último, Feinmann explicó que, si lo vuelven a invitar al ciclo de la diva, se le complica ir porque, en el horario de las grabaciones, está al aire en LN+. "Se graba en un horario en el que tengo que venir a trabajar", sentenció.

Explosivas declaraciones de Eduardo Feinmann contra Andy Kusnetzoff: "Me parece una persona oscura"

Hace unos días, en una nota con LAM (América TV), Eduardo Feinmann blanqueó que tiene diferencias con el conductor de PH: Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff.

"¿Qué hace Kusnetzoff?", le preguntó el periodista al cronista del programa de Ángel de Brito. "Hace un programa de radio en Urbana. Y hace notas periodísticas, pero no tanto actualidad", le explicó el notero.

"¿Sabés qué hace Kusnetzoff?", retrucó el movilero de LAM."CQC.... ¿no hace eso? ¡Me perdí!", lanzó, irónico Eduardo.

"Está en un ciclo de entrevistas, PH: Podemos Hablar", mencionó el notero. "No conozco. El programa de Mirtha sí lo conozco. ¡Me encanta!", sentenció el conductor de LN+.