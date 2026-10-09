La vida de un ex participante de MasterChef cambió por completo por una enfermedad muy grave

Por el momento, no trascendieron públicamente mayores precisiones acerca de la afección que padeció. Sin embargo, el testimonio que compartió en sus redes permitió conocer parte de la difícil experiencia que le tocó atravesar y la importancia que tiene para él esta nueva etapa después de recibir el alta médica.

La noticia volvió a poner en escena a aquel joven que supo ganarse el cariño de los televidentes durante la edición 2023 de MasterChef Argentina, el ciclo culinario que se emitió por Telefe con la conducción de Wanda Nara. A lo largo de su participación, Antonio logró llamar la atención del público tanto por sus preparaciones como por su historia personal y su vínculo con la cocina.

Después de su paso por la televisión, el salteño continuó conectado con su pasión gastronómica y desarrolló su propio emprendimiento en Salta. Ahora, su reaparición en las redes sociales por un motivo muy distinto despertó numerosas muestras de apoyo y mensajes de aliento de quienes lo recuerdan por su participación en el programa.

Mientras intenta recuperarse de este difícil episodio, Antonio López compartió una reflexión atravesada por la emoción y el agradecimiento. La posibilidad de retomar su vida después de casi un mes de internación representa para él una nueva oportunidad, tal como expresó en su mensaje. Su relato dejó en evidencia el impacto que tuvo esta experiencia y la importancia que le da a la etapa que comienza tras recibir el alta médica.

Quién es Antonio López y cómo fue su paso por MasterChef Argentina

Antonio López se convirtió en uno de los participantes más queridos de la tercera temporada de MasterChef Argentina, la primera conducida por Wanda Nara. El joven, oriundo de La Merced, Salta, llegó al reality de Telefe con una historia que rápidamente conectó con el público y con el jurado integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Antes de entrar a la competencia, Antonio estudiaba enfermería, pero dejó temporalmente sus estudios para perseguir su gran pasión: la cocina. Su paso por el programa marcó un antes y un después en su vida y le permitió mostrar todo lo que había aprendido de la gastronomía de su tierra.

Desde su primera presentación, el salteño apeló a los sabores del norte argentino. Emocionó al jurado con una humita salada con vegetales salteados, en salsa dulce y picante, y luego aseguró su lugar en la competencia con un huevo escocés con chorizo colorado, considerado el mejor plato de esa gala.

A lo largo del certamen, Antonio se destacó por su humildad, su carisma y su crecimiento como cocinero. Fue eliminado por primera vez el 21 de mayo de 2023, tras presentar camarones salteados con ananá, zucchini asados, cebolla verde y tomatitos cherry. Sin embargo, regresó gracias al repechaje y continuó dejando su marca en la cocina.

Su camino llegó a su fin en la última gala de eliminación de la edición 2023, cuando quedó a un paso de la gran final. Aunque la despedida fue dolorosa, Antonio aseguró que la experiencia le permitió aprender, ganar confianza y cumplir un sueño.

Tras MasterChef, su popularidad creció: volvió a Salta, donde fue recibido por una multitud, y comenzó a impulsar proyectos gastronómicos, entre ellos la posibilidad de abrir un local de empanadas salteñas en Buenos Aires junto a su mamá.