Antonio López quebró en llanto al convertirse en el octavo eliminado de MasterChef: "Es un golpe duro"

"Los sueños si uno trabaja duro los puede lograr", agregó. "No pude cumplir lo que todos esperaban, si hay otra oportunidad la voy aprovechar", sostuvo emocionado.

Embed

Donato se despidió del aspirante a chef y le dijo: "Tenés un camino muy llamativo, recién está comenzando". Betular acotó: "Tenés estudio y ganas. Los sueños a veces no son tan directos pero con esas dos cosas que tenés vas a llegar muy lejos".

"Me llegan al corazón las palabras de los chefs. Ellos contaron su historia y me siento reflejado. Ojalá algún día pueda tener el éxito que tienen ellos. No pude llegar hasta el final pero los sueños sí se cumplen. Siempre me imaginé acá y lo logré. Si tengo otra oportunidad no la voy a desaprovechar, voy a seguir estudiando", expresó conmovido Antonio.

MasterChef participantes.jpg

El tropezón de Rodolfo de MasterChef en el pelotero: "No sabía ni..."

El jueves, en MasterChef (Telefe), los participantes tuvieron que zambullirse en una pileta llena de pelotas de pelotero para encontrar una naraja, ingrediente que tenían que agregar a la preparación del plato del desafío de la noche.

Todos, sobre todo la concursante Silvana Díaz, se tiraron de clavado a buscar la fruta, menos Rodolfo Vera Calderón, quien se acercó tímidamente a la pileta. "Rodolfo, metete a la pileta", le ordenó la conductora Wanda Nara con entusiasmo. En ese mismo instante, el periodista especializado en realeza cayó a la pileta, y Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui no pudieron contener la risa.

Embed

"Piso una pelota, me resbalo y caigo, y en un momento siento que no era una pelota: era una naranja", contó el aspirante a chef mirando a cámara.

Wanda se acercó al participante, lo sostuvo y le preguntó: "¿Rudi estás bien?". "A la hora de salir otro quilombo, no sabía ni dónde estaba, mareado, Wanda viene y me ayuda", relató, superado por el tropezón.