La violenta agresión de Leopoldo Luque al equipo de Desayuno Americano: "¡Por favor!"

Leopoldo Luque optó por sacarle el micrófono al periodista de manera vehemente e ingresó a su domicilio, ante el pedido del cronista que le devuelva su material de trabajo.

Embed

"No te lo voy a devolver (el micrófono), quedate acá todo el día", dijo enardecido Luque. A lo que el cronista Bruno Incicco insistía: "¿Me lo podes devolver por favor?", le pidió.

"Al tercer tirón arrancó el micrófono y me dijo que me quede todo el día. Me quedé helado y estaba muy nervioso", explicó después el periodista sobre lo sucedido en el ciclo que conduce Pamela David.

Hace unos días, Luque también protagonizó otro tenso momento al ingresar a los Tribunales de San Isidro y cruzarse con unas personas que lo insultaron a pocos metros de distancia.

Luego el juicio por la muerte de Maradona fue declarado nulo tras el escándalo que involucra a la jueza Julieta Makintach y las imágenes de un supuesto documental que se estaría filmando con imágenes desde el Tribunal no autorizadas. El juicio comenzará de cero y con la designación de nuevos jueces.

leopoldo luque agresion cronista desayuno americano 2.jpg

Se filtraron nuevos audios de Leopoldo Luque insultando a Diego Maradona y su entorno

Este viernes en DDM (América TV) hablaron del juicio de la muerte por Diego Maradona tras conocerse la existencia de audios que comprometen a Leopoldo Luque, el médico que atendió al astro.

"Toda la semana estuvieron repasando audios que se van a escuchar en las próximas audiencias del juicio. Hoy vas a escuchar al propio Leopoldo Luque, al médico de cabecera de Maradona, agredir de una manera horrible a Dalma", señaló el periodista Martín Candalaft antes de compartir al aire el material.

"En otro audio, él mismo reconoce que va a ver a Maradona todo hinchado, que es justamente la base de la acusación, que Maradona estaba hinchado y él no hizo nada", agregó experto en policiales.

"Me chupa la pij... la gorda esa. Al tipo lo vieron muerto en la cancha. La gente necesita verlo bien. Necesito que mi laburo, el laburo médico, se pueda ver. El mundo necesitaba verlo mejor", afirma Luque en una de las grabaciones.

En el programa de Mariana Fabbiani también mostraron chats, donde el médico apunta contra las hijas. "Las hijas, en vez de ayudarlo, lo escrachan. Todo mal", dice en esas conversaciones.

"La pu... madre... lo tengo que ver el día que está como un osito cariñoso, durmiendo, todo hinchado. ¿Por qué no me llaman cuando está bien?", menciona Luque en otro de los audios.