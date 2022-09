La Voz Argentina 2022: El particular y políticamente incorrecto comentario de Ricky Montaner sobre la cumbia

Luiana Araya cumbia Lágirmas y Flores - La Voz Argentina 2022.jpg Luciana Araya recibió un comentario sin filtro de Ricky Montaner, luego de interpretar una cumbia en La Voz Argentina 2022.

“Ella tiene un registro vocal muy amplio. Con Juana Azurduy la rompió el otro día y tenía miedo de que por cantar un ritmo más movido quede más chato”, la respaldó Pastorutti en su devolución. “La verdad es que lo que te acaban de decir mis compañeros es lo que yo pienso. La cumbia es un género maravilloso que conecta con la gente al instante. Esta cumbia me parece que te quedó súper bien y esto también sos vos, porque tenés una onda cumbia”, sumó La Sole en señal de aprobación.

Fue allí cuando Araya se mostró feliz por su performance, si bien remarcó que “Hay como un porcentaje de gente que aún no reconoce este estilo como algo que puede ser interpretado por un artista de buen nivel”. En tanto, ante ese comentario Ricky Montaner no dudó en expresar lo que le salió de las entrañas para alentarla. “Bueno, pero son unos boludos. Pero a los boludos uno no les presta atención y ya”, disparó tranquilo pero visiblemente molesto con los críticos del género.

Marley reveló el código secreto que tiene con Ricky Montaner en La Voz Argentina 2022

En una nueva gala de La Voz Argentina 2022, Telefe, Marley dio la nota. El conductor presenta los momentos culmines del reality y ya, tras dos temporadas, tiene códigos con los jurados.

Entonces, fue en una de las presentaciones de los knockouts, que reveló el código secreto que tiene con los hermanos Mau y Ricky Montaner.

marley.jpg Marley y Ricky Montaner mantienen un código a la hora de las devoluciones en La Voz Argentina 2022, según ellos mismos revelaron.

Esto sucedió durante el enfrentamiento del team de Lali Espósito y el de los hermanos. Mientras los concursantes Tomás y Lucas se disputaban un lugar en la siguiente etapa, Mau Montaner dio su devolución: “Para Tomás, cantar una canción de Sanz es tan difícil porque tiene una voz muy particular porque uno se siente un poco cojo y no lo sentí en vos”, le dijo a uno de los concursantes.

Siguió Ricky pero no para hacerles la devolución, sino para revelar el código con el conductor: “No sé si te has dado cuenta Ricky pero Marley y yo tenemos una seña y cuando tu dices todo lo que yo hubiera dicho él me hace así”, dijo haciendo una seña cerrando los ojos. “Es como el envido, me hace seña y yo sigo con Lali”, admitió el conductor.