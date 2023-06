Lali Espósito fue a ver a Nico Vázquez en Tootsie

"La rompe, hicieron un obrón. Estoy orgulloso de vos y de todo el equipo", exclamó la cantante desde el escenario.

"Siempre amo tenerte en la platea acompañándome. Fue una noche hermosa. ¡¡Te quiero y admiro muchísimo!! ¡Gracias por tu amor!", escribió el actor en sus redes sociales.

El fuerte enojo de Lali Espósito al ver una noticia falsa sobre ella: "Es de mal gusto"

Lali Espósito se expresó furiosa en su cuenta de Twitter luego de que algunos medios publicaran datos sobre su supuesta vivienda.

La cantante leyó el titular de la noticia que decía: "Cómo es la lujosa casa de Lali Espósito". En la nota, había varias fotos de la presunta propiedad de la actriz y el precio estimativo de la vivienda.

Tras la publicación, la actriz citó la nota y posteó: "Esa no es mi casa. Igualmente, medio de mal gusto mostrar la supuesta casa de alguien y cuánta guita supuestamente salió, ¿no? Saludos".

Recordemos que hace un tiempo atrás, Lali se cruzó con Estefi Berardi ya que la panelista difundió información falsa acerca de ella. Frente a esto, la artista no se quedó callada y saltó con los tapones de punta.

"Jajajjaja me reí fuerte porque es un fragmento de la película PERMITIDOS( que si no la vieron la recomiendo) Pero después de reírme me preocupo en pensar que haya gente que "informe" así. Media pila che (me sigo riendo ahora..)", fueron las palabras irónicas de Lali al enterarse del revuelo que había causado la información falsa que dio Berardi.