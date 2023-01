Lali Espósito relató el calvario que vivió antes de cantar el himno de Argentina en la final del Mundial

"Para mi fue un calvario todo. Yo estaba de jarana en Qatar, estaba de paseo, disfrutando todo y tenía la voz rota porque había estado de fiesta el día anterior. Cuando me llama Pepo y me dice que me querían para cantar el himno, me puse a llorar. Le dije que no podía, que no tenía talento, que no era digna de semejante oportunidad", se sinceró Lali Espósito.

Y aclaró: "Pasé muchos nervios en la previa. A las 6 de la tarde estaba corriendo al shopping buscando algo qué ponerme porque no tenía nada. Todo me quedaba largo, lloraba en los probadores y pensé seriamente en cantar desnuda... hasta que compré el vestido a última hora".

"El tono del himno es muy bajo para una mujer y yo desde allá, pidiendo a mis productores una versión con dos tonos arriba. En la prueba me ponen la versión que no era en el tono que había elegido, yo intentando explicar, no me dejaban ensayar otra vez y yo me fui al camarín rezando que me pusieron el track que tenían que poner", explicó la popular artista.

Y cerró: "Sinceramente salí sin saber qué música me iban a poner. Pensé en mis padres, mis amigos y me dije: "ya fue, lo canto con el corazón". Por suerte, salió todo bien".

lali esposito 2.jpg

Lali Espósito aclaró qué pasó con Nico Occhiato en Qatar

Lali Espósito habló con el programa LAM, América Tv, y contó qué pasó con Nico Occhiato en Qatar durante el Mundial ante algunos rumores de affaire cuando coincidieron allí en algún lugar.

"¿Qué hay de cierto en los rumores de que hubo un chape tour en Qatar con Nico Occhiato?", le preguntó sin filtros el notero del ciclo que conduce Ángel de Brito a la cantante, quien cantó el himno argentino en la final ante Francia en el imponente Estadio Lusail.

A lo que ella respondió: "No, no. Nos vimos porque compartíamos cosas todos los argentinos. Viste que cuando te encontrás con un argentino en el exterior, ya somos íntimos amigos...".

"Pero compartimos muchas fiestas, muchas juntadas argentinas que se hacían ahí", explicó la artista. Y remarcó sobre el ex de Flor Vigna: "Nos llevamos mega, él es un sol. Es un divino. Y eso, buena onda".