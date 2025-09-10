Revelan los duros motivos por los que en Telefe ya no soportan a Sofi Martínez

Más adelante, la conductora compartió un mensaje que recibió de alguien cercano al entorno de la periodista: "No es tan bonita ni tan simpática. Por fin, alguien habla de este fantasma. Los periodistas no tienen huevos y no la quieren matar al aire porque es la figurita de moda y fuera de micrófono, dicen otra cosa".

"Te banco porque a mí, por eso, me llamó todo el mundo. Pero separemos, a mí me cae muy bien como persona y ella ahora seguro me odia pero yo tengo que separar porque yo festejo lo que me gusta, y lo que no, lo digo", concluyó Yanina, dejando en claro su postura.

Embed

¿Por qué Yanina Latorre criticó a Sofi Martínez con un ácido comentario?

Yanina Latorre dio su opinión sobre Sofi Martínez y el papel que desempeña, el cual considera "algo sobrevalorado" dentro del periodismo deportivo. Además, se refirió al lugar que ocupan las mujeres en los programas dedicados al deporte y a la forma en que muchas veces son cosificadas.

En la actualidad, con el crecimiento de las redes sociales y su influencia en momentos relevantes, han emergido figuras femeninas en el ámbito deportivo, como Sofi y Morena Beltrán, entre otras. Estas profesionales lograron destacarse por su conocimiento futbolístico y por saber comunicar con solvencia en un entorno históricamente masculino.

Sin embargo, la presentadora de SQP (América TV) no comparte la visión general sobre la periodista que hoy trabaja en Telefe, y explicó su postura: "Sofi es una gran influencer, pero no sé por qué la tienen como una gran periodista deportiva cuando solo le hizo una pregunta a Messi en el Mundial. Lo digo bien".

"Después, en todos los canales de deportes siempre ponen a chicas para no discriminar, pero las ponen de pelotud*s. Morena Beltrán no lo es, pero muchas no saben, y las ponen por lindas, y me parece mal por la chica. La cosifican", agregó, haciendo alusión al rol que suelen ocupar las mujeres en ese tipo de espacios.

"A Morena la saco porque de fútbol es bárbara, te puede gustar o no cómo piensa u opina, pero la tipa habla, ve el partido, sabe el nombre de los jugadores. Pero hay algunas que están y me pregunto: ¿qué hace ahí? Te hablo en deportes. No está bueno. Hay que poner gente que sepa del tema", expresó en referencia a la periodista de ESPN.

Gracias a su labor en el Mundial de Qatar 2022, Martínez logró posicionarse como una de las comunicadoras deportivas más reconocidas del país, accediendo a espacios destacados en medios como TV Pública, ESPN y Telefe, además de tener presencia en plataformas digitales. Hoy en día, cubre los partidos y eventos de la Selección Argentina, y es valorada por colegas y audiencia por su preparación y seriedad profesional.