La letal reacción de Wanda Nara por el nuevo tatuaje de Mauro Icardi con el que la borró de su vida

Fiel a su estilo polémico y desafiante, después de que Mauro Icardi mostrase en las redes que tapó el tatuaje del rostro de Wanda Nara, la mediática le respondió mas picante que nunca. Mirá.

10 sept 2025, 09:57
A 10 meses de haberse declarado la guerra, tanto personal, legal como también mediática, desde que ella decidió terminar con el controvertido matrimonio con el padre de sus hijas, un vez más Wanda Nara y Mauro Icardi están en los titulares de los programas y portales del mundo de la farándula.

¿Qué pasó ahora? Ocurre que el delantero del Galatasaray, en pareja con Eugenia China Suárez, decidió de una vez por todas borrarse el enorme tatuaje del rostro de Wanda que llevaba en uno de sus brazos, para de alguna manera desterrarla definitivamente de su piel y de su vida.

Así las cosas, durante este martes el futbolista recurrió a sus redes sociales para mostrarle a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram el diseño de un lobo en medio de un paisaje nocturno en el que se limitó a escribir "trabajo en proceso", con el que cosechó más de 300 mil likes en pocas horas y todo tipo de comentarios.

Tatuajes de Mauro Icardi en el brazo

Desde "Gracias por taparla con el animal que representa. UNA LOBAAAAA", "Te hubieras tatuado a Johnny Depp", "Buen trabajo", hasta "¿Y la China ya se borró la sonrisa de Rusher y el número de Colapinto?", fueron sólo algunos de los comentarios que pueden leerse debajo de posteo.

Pero claro que la más picante de las reacciones fue sin duda la de, justamente, su exmujer Wanda Nara quien con una sutil Instagram Storie con la que salió a responderle. Concretamente la mayor de las Nara compartió ante sus más de 17 millones de seguidores una característica selfie suya a bordo de uno de sus autos, que musicalizó con la canción Loba de Shakira.

Desde el mundo virtual, algunos arriesgan que con este metamensaje una vez más Wanda le hizo saber a Icardi lo empodera que se siente en este momento de su vida, tal como ella misma lo hizo saber en sus declaraciones en la reciente entrevista con Grego Rosello. Allí, además de dejar en claro que ama su vida, también admitió que muchas de acciones están meticulosamente planeadas para generar repercusión mientras que muchas otras, aseguró, le suceden espontáneamente.

Cómo era el tatuaje de Mauro Icardi con la cara de Wanda Nara que se está tapando con uno nuevo

El tatuaje de Mauro Icardi con la cara de Wanda Nara, que tenía en su brazo izquierdo, está siendo tapado con un nuevo diseño que muestra una loba acompañada por un bosque de fondo donde se distinguen varios pinos.

Este nuevo tatuaje es imponente y simbólico, ya que la loba suele representar fuerza, independencia y espíritu protector. Icardi eligió este diseño para cubrir completamente el rostro de su exesposa y los otros tatuajes relacionados con ella, como su nombre y las iniciales, que antes estaban en su piel desde 2013.

Tatuaja de Wanda en el brazo de Mauro Icardi

El tatuaje nuevo está hecho con predominancia de negro y es un "trabajo en progreso" según el propio Mauro contó en su reciente posteo de Instagram. Lo cierto es que este cambio se interpreta como una suerte de representación de un cierre de etapa para el futbolista y el inicio de una nueva etapa en su vida personal y profesional.

Además, para cubrir la imagen anterior, el tatuador utilizó una técnica de tatuaje que incluye una franja negra y detalles que armonizan en una composición completa y artística enfocada en la loba y el paisaje boscoso.

     

 

