La letal reacción de Wanda Nara por el nuevo tatuaje de Mauro Icardi con el que la borró de su vida

Pero claro que la más picante de las reacciones fue sin duda la de, justamente, su exmujer Wanda Nara quien con una sutil Instagram Storie con la que salió a responderle. Concretamente la mayor de las Nara compartió ante sus más de 17 millones de seguidores una característica selfie suya a bordo de uno de sus autos, que musicalizó con la canción Loba de Shakira.

Desde el mundo virtual, algunos arriesgan que con este metamensaje una vez más Wanda le hizo saber a Icardi lo empodera que se siente en este momento de su vida, tal como ella misma lo hizo saber en sus declaraciones en la reciente entrevista con Grego Rosello. Allí, además de dejar en claro que ama su vida, también admitió que muchas de acciones están meticulosamente planeadas para generar repercusión mientras que muchas otras, aseguró, le suceden espontáneamente.

Embed

Cómo era el tatuaje de Mauro Icardi con la cara de Wanda Nara que se está tapando con uno nuevo

El tatuaje de Mauro Icardi con la cara de Wanda Nara, que tenía en su brazo izquierdo, está siendo tapado con un nuevo diseño que muestra una loba acompañada por un bosque de fondo donde se distinguen varios pinos.

Este nuevo tatuaje es imponente y simbólico, ya que la loba suele representar fuerza, independencia y espíritu protector. Icardi eligió este diseño para cubrir completamente el rostro de su exesposa y los otros tatuajes relacionados con ella, como su nombre y las iniciales, que antes estaban en su piel desde 2013.

Tatuaja de Wanda en el brazo de Mauro Icardi

El tatuaje nuevo está hecho con predominancia de negro y es un "trabajo en progreso" según el propio Mauro contó en su reciente posteo de Instagram. Lo cierto es que este cambio se interpreta como una suerte de representación de un cierre de etapa para el futbolista y el inicio de una nueva etapa en su vida personal y profesional.

Además, para cubrir la imagen anterior, el tatuador utilizó una técnica de tatuaje que incluye una franja negra y detalles que armonizan en una composición completa y artística enfocada en la loba y el paisaje boscoso.