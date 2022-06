Lali Espósito y la China Suárez, enamoradas de Cachete Sierra: cómo reaccionó al enterarse

El actor Cachete Sierra fue uno de los invitados a PH Podemos Hablar y recordó el amor de la infancia que tenían las actrices con él cuando compartían Rincón de Luz.

“Ese día fue terrible porque me había ido a jugar al fútbol y cuando agarré el teléfono, lo tenía explotado de mensajes”, comentó Cachete del día en que se enteraba de las confesiones de las actrices.

Y amplió: “Me acuerdo que llegué a casa y era todo ‘no sabés lo que pasó, salió en lo de Susana’. Yo estaba en Casi Ángeles también en ese momento y éramos niños cuando pasó. No fue que pasó cuando teníamos 17 años. No salimos. Éramos niños y eran solo besos”.

Además, aclaró que con Suárez perdió el contacto pero con Lali sí mantiene diálogo y hasta incluso el hermano de la cantante lo eligió como padrino de su hijo.

“A la China no la veo casi nunca, hace mucho que no la veo. Pero con Lali sí, su hermano me eligió como padrino de su hijo. Compartimos familia, ahí nos conocimos con el hermano y las tres familias son amigas”, reveló Sierra.

Qué dijo Lali Epósito sobre el romance de la China Suárez con RusherKing

Sabido es que Lali Espósito es muy amiga de Eugenia Suárez desde que eran dos nenas que hacían sus primeras armas en el mundo de la actuación en la tv, así como que ha sido una de las pocas que el año pasado salió a bancarla públicamente en pleno Wandagate, si bien se mantuvo discreta con sus declaraciones públicas.

Pero ahora no tuvo el menor inconveniente en referirse al flamante, explosivo y criticado romance de la China Suárez con el veinteañero RusherKing.

Antes de llegar al cumpleaños de Marley, su compañero de La Voz Argentina, fue abordada por la prensa. Y ante las cámaras de LAM en vivo, inevitablemente Lali Espósito fue consultada por el nuevo amorío de su amiga con RusherKing, el ex de María Becerra.

"Me gusta la pareja. Me gusta que mis amigos sean felices. Si la China es feliz, espectacular", dijo relajada Espósito intentando sonreír, aunque algo incómoda.