La China Suárez, RusherKing y Lali Espósito, juntos en la noche porteña

ChinaSuárez RusherKing y Lali Espósito.jpeg La China Suárez junto a RusherKing en el recital de Los Ángeles Azules Luna Park, donde se encontraron con Lali Espósito -invitada de la banda a cantar con ellos-.

Por un lado, RusherKing fue quien tomó la iniciativa de subir a sus historias una postal junto a la China Suárez, ratificando así su relación junto a emojis de corazones y besos. Y luego ella reposteó la imagen, a modo de reafirmación.

Lali y la China.jpeg Lali Espósito y la China Suárez, anoche en el Luna Park junto al anuncio publicitario de las próximas presentaciones de la jurado de La Voz Argentina.

En tanto, Suárez no dudó en compartir el encuentro con su amiga Lali Espósito allí antes de subir a cantar Las maravillas de la vida con los anfitriones de la noche, que luego ésta última también sumó a sus publicaciones. ¡Que viva la amistad y el amor!

Qué dijo Lali Epósito sobre el nuevo romance de la China Suárez con RusherKing

Sabido es que Lali Espósito es muy amiga de Eugenia Suárez desde que eran dos nenas que hacían sus primeras armas en el mundo de la actuación en la tv, así como que ha sido una de las pocas que el año pasado salió a bancarla públicamente en pleno Wandagate, si bien se mantuvo discreta con sus declaraciones públicas. Pero ahora no tuvo el menor inconveniente en referirse al flamante, explosivo y criticado romance de la China Suárez con el veinteañero RusherKing.

Así, esta semana antes de llegar al cumpleaños de Marley, su compañero de La Voz Argentina, fue abordada por la prensa. Y ante las cámaras de LAM en vivo, inevitablemente Lali Espósito fue consultada por el nuevo amorío de su amiga con RusherKing, el ex de María Becerra.

Lali Espósito y China Suárez.jpg Lali Espósito y la China Suárez, amigas desde la infancia.

"Me gusta la pareja. Me gusta que mis amigos sean felices. Si la China es feliz, espectacular" dijo relajada Espósito intentando sonreír, aunque algo incómoda.

Pero eso no fue todo. Porque otro cronista que también estaba allí le consultó si en algún momento había tenido que decidir entre su amistad con la China Suárez y otra persona, claramente refiriéndose a otros escándalos de su amiga con personajes como Wanda Nara, Benjamín Vicuña o Pampita. Pero Lali Espósito fue políticamente que correcta, tirando la pelota afuera al disparar "No me gusta tomar partido, y en general no lo hago por nada".