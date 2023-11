Las desubicadas preguntas íntimas que le hicieron a Nati Jota en un streaming: su reacción

Después, el periodista deportivo fue más allá y quiso saber: "¿Hay muchos pibes que toman Viagra de la edad tuya?". "Nunca me pasó. Y si me pasó, no me enteré", sostuvo la entrevistada.

Embed

Ahí, Andrés Ducatenzeiler lanzó un comentario muy desubicado y dijo: "Si tienen que tomar Viagra con ella, se terminó el mundo. Prendé un fósforo, y que explote todo".

Azzaro siguió insistiendo con las preguntas íntimas e indagó: "¿Te gustan las mujeres?". "No particularmente, pero tampoco pongo la cara de asco que vos pondrías si estarías con un chabón. ¿Me explico? Viste que en general el hombre heterosexual te dice 'no, ni en pedo', pero yo te digo ‘por ahora no", le respondió la conductora de Olga.

Ducatenzeiler, enseguida, le dijo a Azzaro: "Estas preguntando bolude... Preguntale si tuvo algo más íntimo con una mujer".

nati jota.jpg

La angustia de Nati Jota por un problema de salud al volver de sus vacaciones: "No doy más"

La periodista e influencer, Nati Jota, se tomó unos días de descanso para disfrutar de unas vacaciones en las playas de Brasil pero al parecer no todo salió tan bien como esperaba.

Resulta ser que al llegar a la Argentina, tuvo que acudir a la guardia y confirmó que estaba enferma. Por ese motivo, debió ausentarse más días de lo esperado a su programa de streaming en Olga, y compartió una dura reflexión acerca del mal momento estaba viviendo.

"Me agarré un bicho allá en el viaje. Empiezo a tomar antibiótico y ya mañana Dios quiera que esté mejor y pueda retomar mis actividades habituales", explicó en un video.

A continuación, habló acerca de lo difícil que era transitar este momento estando sola y se sinceró acerca de su angustia. “Llanto de me siento mal y estoy sola. Sentirse muy mal siendo adulto y soltero es logo bastante horrible, después el resto del tiempo medio que zafa”, expresó.

“Hay algo de ese momento que es 'ah no doy más y a nadie le importa' (aunque te manden mensajitos y todo) sos vos el que tiene que ir a la farmacia hecho concha y comprarte corticoides para la garganta”, completó.