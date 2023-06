Jimena Barón reveló cuál es su verdadero apellido y por qué se lo cambió

Lo cierto es que el sábado, desde sus historias de Instagram, la madre de Momo abrió su corazón y reveló cuál es su verdadero apellido y por qué decidió cambiárselo.

Fue a raíz de que trascendió entre sus fanáticos su real nombre en los créditos de Spotify de su último material titulado Mala sangre, donde aparecen los nombres de los autores de las canciones.

“Soy Jimena Pérez Guevara. Ya que deben andar mirando los créditos ahora", explicó sin vueltas la artista.

Y agregó con el emoji de un puñal: "Mi papá se tomó el palo y yo decidí ponerme el apellido de mi mamá que es Barón”.

Durísima respuesta de Gianinna Maradona ante los ataques de Jimena Barón

Gianinna Maradona, actual pareja de Daniel Osvaldo, publicó un extenso posteo en las redes sociales y habló de las acusaciones que había hecho la cantante Jimena Barón en su contra.

Desde sus historias de Instagram, la hija del astro del fútbol Diego Maradona fue categórica y rompió el silencio ante los dardos de la Cobra, ex pareja de Osvaldo, durante este último tiempo.

"Me llamo al silencio para no darle más trascendencia a la historieta. No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados", comenzó su mensaje Gianinna.

Y remarcó: "Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví. De qué cosas/personas me hice cargo sin siquiera tener por qué ya que hacía media hora que nos conocíamos".

"Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias permitan. Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos", apuntó la hermana de Dalma.

Y cerró picante: "El lobo siempre va a ser el malo si quien cuenta la historia es Caperucita. Yo hace muchos años atrás por distintas razones y mil motivos elegí un lado. Mi lado, mi vida, nuestra historia... FIN".