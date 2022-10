Las explosivas fotos de Jésica Cirio sin filtro y en microbikini desde la playa

jésica cirio 1.jpg

Sucede que por el momento Jésica no se pudo tomar vacaciones, pero ya está palpitando lo que será su próximo destino, junto a su hija Chloe, y su esposo, Martín Insaurralde.

jésica cirio 2.jpg

Para complementar el look, la embajadora de Zumba complemento el diseño con gafas Chanel súper exclusivas, con marco negro y cristales rojos.

jésica cirio 3.jpg

Barby Franco filtró un chat íntimo con Jésica Cirio

En el último tiempo circuló la versión de que entre Barby Franco y Jésica Cirio las cosas estaban mal y se habían distanciado. Una usuaria le preguntó a Pía Shaw si esto era cierto, la periodista arrobó a Barby y ella difundió un chat íntimo.

La internauta, seguramente fan de las dos modelos, descubrió que hace rato no se veían ni subían fotos juntas, por lo que supuso una pelea.

chat barby y cirio.jpg

Primero, Franco desmintió todo: "No, es que cada vez que nos vemos nos colgamos en sacarnos fotos".

Y subió un chat íntimo entre ambas: "Qué lindo verte ayer", le decía Barby a Cirio. "Quiero verte con Chloe, así te llevamos el regalo. Organicemos", responde Cirio hablando de llevarle algo para la pancita de la morocha que está creciendo.