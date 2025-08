Las filosas revelaciones de Viviana Canosa tras su abrupta salida de El Trece: "No querían..."

De esta manera, frente a un usuario de X -ex Twitter- que deslizó en la cuenta del canal de streaming: “¿Quién les dijo que queremos ver cómo otros juegan todo el día? Lo único que miraba de Eltrece era el programa de Viviana Canosa”, la ex colorada salió con los tapones de punta.

“Yo también los extraño mucho. Pero no querían opinión, ni política, tampoco información”, disparó sin filtro Viviana Canosa como para dejar en claro el por qué de su quiebre con la emisora y su salida anticipada del envío una semana antes de ser levantado del aire.

El día que Viviana Canosa expuso los fuertes motivos de su salida anticipada de El Trece y disparó contra la emisora

Viviana Canosa puso fin de forma anticipada a su ciclo "Viviana en Vivo" en la pantalla de El Trece, a tan solo una semana de que concluyera su contrato. La conductora decidió bajarse antes de tiempo y, fiel a su estilo, lanzó duras críticas contra el canal y su producción.

La noticia se conoció el 24 de julio, cuando lo anunció primero en redes sociales y luego en vivo por Carnaval Stream, donde brindó detalles de su salida. Según trascendió, el vínculo entre la periodista y el canal ya estaba desgastado y se volvió insostenible tras la denuncia pública que hizo contra Lizy Tagliani, la cual derivó en una causa judicial por presunta trata de menores, en la que también se mencionaron otras figuras como Marley, Florencia Peña, Humberto Tortonese, Damián Betular y Elizabeth Vernaci.

Aunque el contrato con la emisora vencía el 31 de julio, Canosa decidió adelantar su despedida. Desde su entorno afirman que el ciclo no alcanzó los resultados esperados y que nunca terminó de afianzarse en la programación del canal.

Durante su descargo en Carnaval Stream, la periodista repasó varios momentos de tensión con la señal. “Iba a arrancar en febrero, justo cuando Jonatan Viale entrevistó al Presidente y apareció Santiago Caputo. Me dijeron que iban a demorar mi debut porque no querían que opinara sobre eso. Me sonó raro”, contó.

También recordó los primeros días al aire, marcados por el conflicto: “El primer día estaba feliz, pero me putearon de arriba abajo porque hablé de política. Yo había hablado de libertad de expresión y no gustó. No podía hacer a Wanda Nara todos los días... ¿para qué me contrataron?”.

Canosa reconoció que atravesó “tres semanas muy feas” al inicio, aunque después logró acomodarse. Sin embargo, el malestar volvió con otros episodios, como el abrupto final del programa de Homero Pettinato, que duró menos de un mes. “Siento que es un destrato que no tengo ganas de soportar”, expresó, y reveló que ya tiene otras propuestas laborales sobre la mesa.

Uno de los motivos que la llevaron a dar un paso al costado fue la falta de comunicación con el canal. “El Trece está muy frío para mí. No me gustaron los modos en que me pidieron que no hablara de ciertos temas. Yo soy inteligente, podemos negociar, pero no hubo forma de dialogar. Ya no podía seguir una semana más así”, explicó.

Además, lanzó una indirecta contra Mario Pergolini, conductor de Otro día perdido, al asegurar: “Yo te hago el mismo rating con tres alambres y no me valorás. Lo entiendo, pero me dan ganas de decir ‘me voy’”.

Por último, Canosa resumió su decisión con una frase que refleja su postura firme: “Yo no soy Pampita. No puedo hacer un programa de entretenimiento o de juegos. No soy una conductora a la que le podés decir qué decir. Ya estoy grande para eso. Me voy entera, contenta. No quiero irme puteando al canal”.