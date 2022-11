Las fotos del apasionado reencuentro entre la China Suárez y Rusherking

"Que manera de iluminar mi vida. Que manera de llenar todo de amor. Que manera de hacerme sentir amada. Que manera", escribió la actriz en la publicación que en tan sólo segundo cosechó miles de likes.

Rusherking no se quedó atrás, y no sólo le respondió la publicación con la frase "Me tenés loco mi amor. Te amo", sino que también compartió las imágenes del reencuentro en su cuenta, con la leyenda "Mi amoooor".

La mamá de Rufina, Amancio y Magnolia compartió, además, un video desde su cuenta de Tik Tok, donde muestra toda la intimidad del motorhome del cantante.

La impactante declaración pública de La China Suárez a Rusherking

La China Suárez decidió sorprender a su pareja, Rusherking. La actriz mandó a colocar un pasacalles con un mensaje romántico en la puerta del edificio del joven cantante.

“De ti nada me separa ¿Ya te puedo decir que te amo?”, dice el cartel, una frase que pertenece al tema que él le dedicó a ella, "Perfecta".

Rusherking le sacó una foto a ese pasacalles y la subió a sus historias en Instagram. “Hoy tenía un mal día y me lo cambiaste en un segundo. Qué hermosa sorpresa, sos lo más lindo que existe. Yo también te amo muchísimo, mi amor”, escribió.

El gesto romántico de La China hacia su pareja no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Las fanáticas de la pareja quedaron enloquecidas con tanto amor.