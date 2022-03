Las fotos del último adiós a Enrique Pinti

Por pedido expreso de Pinti a Cipe Fridman-amiga inseparable de Enrique-, el último adiós debía prescindir de los arreglos florales que acostumbran a cursarse en estas situaciones.

Rottemberg reveló que el actor “pidió que no se le envíen flores y si alguien pensaba gastar en eso, lo destine como donación a la Casa del Teatro. Parece increíble pero hasta el final estuvo pensando en la comunidad artística a la que pertenecía”.

Pero a pesar del pedido de Pinti, sus allegados acercaron arreglos florales, aunque también colaboraron con la Casa del Teatro, como pedió el cómico. Luis Bremer, Georgina Barbarossa y Carlos Rottemberg fueron algunos de los famosos en el último adiós a Pinti.

Sin título.jpg

Enrique Pinti y una de sus confesiones más íntimas: "Nunca me he enamorado"

Enrique Pinti murió este domingo a los 82 años dejando una extensa trayectoria de más de seis décadas en el mundo de la comedia y la actuación donde de la mano de sucesos como "Salsa criolla", con el que se mantuvo 10 años ininterrumpidos en cartel, consolidó un protagonismo de relevancia en la historia del espectáculo nacional.

Nacido el 7 de octubre de 1939 en Buenos Aires, Pinti fue internado de urgencia y gravedad el 5 de marzo en el Sanatorio Otamendi, aquejado por un cuadro de diabetes severa y problemas circulatorios en las piernas, y aunque desde entonces experimentó mejorías, no logró reponerse de manera definitiva y murió esta madrugada.

Pinti era uno de nuestros máximos referentes en el teatro, tuvo participaciones recordadas en cine y hasta en televisión. La carrera de Enrique Pinti está plagada de éxitos, pero en una entrevista con El diario de Mariana hace unos años, manifestaba cuál es la cuenta pendiente que tiene en su vida personal.

“Nunca me he enamorado, pero me he calentado como pava de lata. Cinco veces por minuto, pero nunca me enamoré de nadie”, afirmó Pinti. “Todo el mundo dice ‘pobre Enrique, es como Borges, que no conoció el amor’. Yo digo ‘¡mirame como tiemblo!’”, contaba.

“Yo tengo o tenía una idealización del amor, quizá por esos culebrones que miraba mi mamá”, explicó Enrique Pinti.

A pesar de los reveses del amor, puntualizó que no sientía la soledad en su vida: “No estoy solo, estoy rodeado de gente a la que amo y quiero. También uno puede tener sus revolcones, que también te llenan la parte de la líbido”, cerró en ese momento con humor.

Enrique Pinti

RS Fotos