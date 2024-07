Las fotos de la cena romántica de Floppy Tesouro con su nuevo novio: conocelo

PrimiciasYa te muestra las imágenes de la cena romántica de la modelo en el barrio porteño de San Telmo con su nueva pareja, un hombre llamado Salvador.

Se trata de un empresario del mundo de la tecnología a quien conoció hace pocos meses tras coincidir en un evento a beneficio donde asistieron.

Floppy Tesouro y Salvador estuvieron en la cena bien románticos y se sorprendieron al ver la presencia de la prensa, evitando dar declaraciones sobre la naciente relación.

Al retirarse del restaurante, se dirigieron al auto donde llegaron al lugar y él le abrió la puerta del vehículo para que pueda ingresar, todo un gesto de caballero.

Floppy Tesouro enfrentó los rumores de romance con Jakob Von Plessen, el ex de Zaira Nara

Comenzó a circular un fuerte rumor de romance entre Floppy Tesouro y Jakob Von Plessen, el ex de Zaira Nara. Las versiones de amorío surgieron porque los vieron juntos en un evento en Costanera Norte.

En una nota con Socios del espectáculo, El Trece, la ex Gran Hermano enfrentó este rumor. "Esto lo dijo alguien desinformado. No entiendo el por qué. Lo conozco, estuvimos charlando en un evento, en Tequila", afirmó.

"Estábamos en un evento. Terminó el evento. Yo quedé en un lugar que soy habitué, con amigos. De charlar a todo lo que se dijo hay una abismo. SI cada hombre que me pongo a charlar, van a decir que estoy, estamos en problemas", agregó.

A la modelo le mencionaron que se dijo que estuvo a los besos con Jakob. Ante ese detalle, Floppy aclaró: "No hubo nada. Charlamos como cualquier persona normal que se conoce y se saluda. No pasó nada. Cuando sea algo serio lo voy a contar".

Por último, Floppy advirtió que mantiene una buena relación con Zaira, pero no pensó que era necesario llamarla frente a este rumor. "No sos amigas, pero cada vez que nos cruzamos tenemos la mejor. No soy una a amiga como para estar llamándonos o explicando algo que no sucedió", cerró.