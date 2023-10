Las fotos de la mega fiesta de 15 de Juan Otero, el hijo de Florencia Peña

Embed

Siempre bajo la supervisión de Claudia Villafañe, la encargada de organizar el evento, el cumpleañero llegó vestido con saco y pantalón verde con zapatillas al tono, tal como había adelantado en varias notas los días previos.

Eso sí, el detalle fue la mini cartera con la que acompañó su look junto a los anillos, pulseras y el llamativo collar que le dieron el toque extravagante al adolescente que ya se perfila para desembarcar en los medios como un gran personaje mediático.

En tanto, Flor lució un elegantísimo vestido al cuerpo gris con detalles en negro, pelo recogido y sólo dos argollas gigantes en sus orejas como adorno. Mientras que el papá de Juan optó por un look total black discreto.

Asimismo, uno de los grandes protagonistas de la noche , sin duda fue el pequeño Felipe quien no dudó en tirar unos pasos frente a las cámaras presentes con una picardía sin igual en el esperado festejo de su hermano.

El hijo de Flor Peña contó a qué famosa no invitaría a su fiesta de 15

Desde que Flor Peña anunció que realizaría una fiesta de 15 por el cumpleaños de su hijo Juan Otero, las redes sociales se llenaron de opiniones acerca de su decisión. De todas formas, el adolescente no le hizo caso a las críticas y planificó cada detalle de su noche soñada.

En medio de los preparativos, Juan estuvo de visita en A la Barbarossa (Telefe) en agosto pasado y allí tuvieron en vivo una reunión de organización entre él y los panelistas. Debatieron sobre la música, posibles temáticas, souvenirs, y surgió una polémica cuestión acerca de los invitados.

"¿A qué amigo famoso de tus padres no invitarías?", consultó la conductora Pía Shaw. “Voy a decir uno que amo pero siento que me robaría el show y es Dan Breitman. Habría que chequear eso antes de invitarlo”, analizó Juan en un primer momento.

Sin embargo, no todo terminó ahí. La conductora decidió indagar en la cuestión y redobló apuesta preguntando que nombre diría en caso de de una mujer. “Un montón, no sé... No es amiga pero Marina Calabró, que ahora salió a hablar”.

¡Marina Calabró, polémico..!, cerró Pía.