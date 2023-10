Cómo será la sorprendente fiesta de 15 que celebrará el hijo de Flor Peña: "Usará un vestido"

También adelantaron qué usará el hijo de la actriz para la esperada fiesta. "Juan utilizará un vestido tradicional de quinceañera color verde y tendrá varios cambios de look durante la noche", contaron.

Además, el adolescente dejará algunas tradiciones de lado: "No contará con el habitual vals pero hará su ingreso triunfal al salón bailando con su mejor amiga una canción de Ariana Grande con una coreografía en la que también participará su madre".

"Juan Otero pretende que los chicos se animen a romper patrones y se sientas libres de decidir tener una noche soñada sin tener en cuenta distinciones de género que a esta altura son de modé", sostuvieron.

Embed

El hijo de Flor Peña contó a qué famosa no invitaría a su fiesta de 15

Desde que Flor Peña anunció que realizará una fiesta de 15 por el cumpleaños de su hijo Juan Otero, las redes sociales se llenaron de opiniones acerca de su decisión. De todas formas, el adolescente no le hizo caso a las críticas y se encuentra planificando cada detalle de su noche soñada.

En medio de los preparativos, Juan estuvo de visita en A la Barbarossa (Telefe) y allí tuvieron en vivo una reunión de organización entre él y los panelistas. Debatieron sobre la música, posibles temáticas, souvenirs, y surgió una polémica cuestión acerca de los invitados.

Juan Otero

"¿A qué amigo famoso de tus padres no invitarías?", consultó la conductora Pía Shaw. “Voy a decir uno que amo pero siento que me robaría el show y es Dan Breitman. Habría que chequear eso antes de invitarlo”, analizó Juan en un primer momento.

Sin embargo, no todo terminó ahí. La conductora decidió indagar en la cuestión y redobló apuesta preguntando que nombre diría en caso de de una mujer. “Un montón, no sé... No es amiga pero Marina Calabró, que ahora salió a hablar”.

¡Marina Calabró, polémico..!, cerró Pía.